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Haberler Altay Göztepe deplasmanında Altay taraftarı olmayacak

Göztepe deplasmanında Altay taraftarı olmayacak

Spor Toto 1 Lig'in 15. haftasında 27 Kasım Pazar günü Gürsel Aksel’de oynanacak Göztepe-Altay derbisi öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. Spor Toto 1 Lig'in 15. haftasında 27 Kasım Pazar günü Gürsel Aksel’de oynanacak Göztepe-Altay derbisine siyah-beyazlı taraftarlar alınmayacak.

24.11.2022, 13:48

Göztepe deplasmanında Altay taraftarı olmayacak
Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Göztepe-Altay derbisinde konuk takım taraftarı maçta yer almayacak. Alınan karar doğrultusunda güvenlik deneniyle siyah-beyazlı futbolseverler Gürsel Aksel Stadı'na giremeyecek. Göztepeli ve Altaylı taraftarlar ise kararı eleştirdi.

Dernekler, sosyal medyadan yapılan açıklamalarda, "Ülkemizde bir çok şehirde derbi maçları seyircili oynanırken İzmir takımı olan Altay ve Göztepe taraftarları derbilerde sürekli deplasman yasağıyla karşılaşıyor" ifadelerini kullandı.
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