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Haberler Altay Göztepe - Altay maçında seyirci için yeni karar!

Göztepe - Altay maçında seyirci için yeni karar!

Spor Toto 1’inci Lig’de pazar günü Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak maçta güvenlik gerekçesiyle Altaylı taraftarların olmayacağı açıklanmıştı. Göztepe-Altay maçıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

DHA

25.11.2022, 14:14 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022, 14:17

Göztepe - Altay maçında seyirci için yeni karar!
Güvenlik nedeniyle daha önce stada gelemeyeceği açıklanan Altay taraftarı için deplasman yasağı kalktı. Alınan yeni karar doğrultusunda Altaylı futbolseverlerin derbi için stada geleceği ve bin kişilik kontenjan ayrılacağı ifade edildi. Deplasman yasağının kalkması hem Altaylı hem de Göztepeli futbolseverler tarafından memnuniyetle karşılandı. Göztepe Kulübü'nde yapılan açıklamada, "İzmir İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda misafir takım tribünü bilet satışı bugün baat 17.00'de Passolig sistemi üzerinden Altay taraftarlarına yapılacaktır. Bilet fiyatları 40 TL olacaktır" denildi.
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