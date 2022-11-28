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Haberler Altay Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç taburcu edildi! Oynayabilecek mi?

Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç taburcu edildi! Oynayabilecek mi?

Son dakika... Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay maçında bir taraftarın yaraladığı Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç taburcu edildi.

AA

28.11.2022, 15:01

Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç taburcu edildi! Oynayabilecek mi?

Dün oynanan ve tribüne atılan fişek sonrası müsabaka durduğu sırada sahaya inen bir taraftarın köşe gönderiyle saldırması sonucu yaralanan ve ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Ozan Evrim Özenç'in başında oluşan kesiğe müdahalede bulunuldu.

Kontrol amaçlı hastanede tutulan Ozan Evrim Özenç'in, bugünkü kontrollerin ardından taburcu edilmesine karar verildi.

Öte yandan ligin 16. haftasında 4 Aralık Pazar günü Dyorex Boluspor'u konuk edecek Altay'ın 2 günlük iznin ardından hazırlıklarına başlayacağı öğrenildi.

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