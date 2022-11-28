Spor Toto 1. Lig'de dün İzmir'in iki ezeli rakibi Göztepe ve Altay'ı karşı karşıya getiren derbi maçta Gürsel Aksel Stadı'nda tam bir utanç gecesi yaşandı. Göztepe'nin ev sahibi olduğu mücadele 0-0 devam ederken, 20. dakikadan itibaren yaşanan tribün ve saha içi olayları nedeniyle maç tatil edildi. 20. dakikada kale arkasında bulunan Altay taraftarlarının bulunduğu bölümden, Göztepe taraftarlarının karşılaşmayı izlediği maraton tribününe atılan işaret fişeği sarı-kırmızılı taraftar Mehmet Çakır'ın yüzüne isabet etti.





TARAFTAR AĞIR YARALI

Ağır yaralanan ve kanlar içerisinde kalan Çakır'a müdahale etmek için iki ambulans tribünün olduğu bölüme gitti. Bu esnada oyun hakem Emre Kargın tarafından durdurulurken, yaralanan taraftarın durumunu merak eden futbolcular da soluğu ambulansın bulunduğu bölümde aldı. Bu sırada numaralı tribünden atlayan Göztepeli bir taraftar, korner direğini de alarak ambulansın önündeki Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı. Kafasına ve sırtına iki kez darbe alan Ozan kendisini yerde bulurken, saldırıda bulunan taraftara ilk müdahaleyi Altay kaptanı İbrahim Öztürk yaptı.





HASTANELİK OLDULAR

Bu saldırıya müdahale etmekte geciken güvenlik güçleri daha sonra taraftarı yaka paça yakalayarak gözaltına aldı. Atılan işaret fişeği nedeniyle çenesinden ağır yaralanan Göztepeli Mehmet Çakır ve kafasında 4 cm açık oluşan kaleci Ozan hastaneye kaldırıldı. Göztepe ve Altaylı futbolcular olaylar sonrasında hakemin de izniyle soyunma odasına gitti. Bu esnada soyunma odası koridolarlarında da gerginlik yaşandı. İki takım futbolcuları ve yöneticilerinin birbirlerine girdiği öğrenilirken hakem Emre Kargın yarım saatlik bir bekleyişin ardından maçı tatil etti.



GÜVENLİK GÜÇLERİ FİŞEĞİ ATANIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Maçın tatil edilmesinin ardından önce Göztepeli taraftarlar stattan ayrılırken, Altaylı taraftarların çıkışına uzun bir süre müsaade edilmedi. Güvenlik güçlerinin stat kameraları, sosyal medya görüntüleri ve basının kaydettiği görüntüler toplanarak, fişeği atan kişinin tespit edilmeye çalışıldığı öğrenildi.



SOKAKLAR DA KARIŞTI

Bu arada gerginliğin stat dışında da devam ettiği öğrenildi. İki takım taraftarları arasında yaşanan gerginlik sosyal medyada paylaşıldı.





FEDERASYON SORUŞTURMA BAŞLATTI

Türkiye Futbol Federasyonu İzmir'de Göztepe ile Altay arasında oynanan TFF 1. Lig karşılaşmasında yaşanan olayları ve Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e yapılan saldırıyı kınadı. TFF'den yapılan açıklamada gerekli işlemlerin ve soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. Öte yandan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, olaydan hemen sonra iki kulübün başkanlarını arayarak hem bilgi aldı hem de Göztepe ve Altay camialarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

13 KİŞİ GÖZETİM ALTINDA

Çıkan olayların ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Gürsel Aksel Stadı'na geldi. Göztepe eski başkanı ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Sepil ve Altay Başkanı Ayhan Dündar'la basının karşına çıkan Köşger, "Olayları gerçekleştiren kişiler gözaltına alındı, 13 kişi gözetim altına alındı. Bu işi yapanlar Türk hukuk sistemi içinde alınacak kararla cezalandırılacak. Fişeğin içeri nasıl sokulduğu ile bilgimiz yok" dedi. Altay Başkanı Dündar, "Maalesef maç içinde münferit ve insani olmayan bir davranışla bir cana kastedilmiştir. İzmirli taraftarların karşı karşıya gelmesini istemiyoruz. Kınıyoruz. Biz iki takım taraftarını tribünde görmek istiyorduk. Ancak geldiğimiz noktada artık bu durumlar yaşanmayacak" derken Mehmet Sepil ise "Türk futbolu adına, İzmir, Göztepe ve Altay adına çok üzgünüm. Bu kötü sonucun ardından biz failleri mahkum etmeliyiz. Yaralılarımız var, bir tanesi daha ciddi konumda.Hayati tehlikesi yok" diye konuştu. İzmir Valisi Köşger atılan fişek sonucunda yaralanan Göztepeli taraftar Mehmet Çakır'ı hastanede ziyaret etti.



■ DOĞANCAN BİNGÖL / BERKE ÖZBAY