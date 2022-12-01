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Haberler Altay PFDK'dan Göztepe ve Altay'a ceza yağdı

PFDK'dan Göztepe ve Altay'a ceza yağdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında tamamlanamayan derbide çıkan olaylar nedeniyle Göztepe'ye 4, Altay'a ise 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

AA

01.12.2022, 17:53 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022, 18:25

PFDK’dan Göztepe ve Altay’a ceza yağdı

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, iki takım taraftarının neden olduğu olaylar nedeniyle yarıda kalan Göztepe-Altay derbisiyle ilgili sevkleri karara bağladı.

Kurul, Göztepe'ye taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 4 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 112 bin lira para cezası uyguladı.

PFDK, Altay'a ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 168 bin lira para cezası kesti.

Disiplin Kurulu, siyah-beyazlı kulübe ayrıca taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 17 bin 500 lira para cezası verdi.

PFDK, Göztepe ve Altay'ın bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bloke etti.

DİĞER CEZALAR

Disiplin Kurulu, Gençlerbirliği forması giyen Muhammed Bayır'a müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 700 lira para cezası uyguladı.

Kurul, Beyçimento Bandırmasporlu futbolcu Okan Alkan'a 13 bin lira para cezası kesti.

PFDK, Sakaryaspor'a 45 bin 500 lira, Çaykur Rizespor ve Erzurumspor FK'a 28'er bin lira para cezası uygulanmasına hükmetti

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