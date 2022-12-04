Altay seyircisiz maçta Boluspor'a gol yağdırdı (5-1 Maç Sonucu)

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Altay, Dyorex Boluspor'u 5-1 yendi. Altay'ın cezası nedeniyle ev sahibi ekip taraftarlarının yer almadığı müsabakayı Bolusporlu taraftarlar takip etti.

Siyah-beyazlı ekipte geçen hafta tatil edilen Göztepe maçında bir taraftarın saldırısı sonucunda yaralanan kaleci Ozan Evrim Özenç müsabakada forma giymedi.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Mete Kalkavan, Kamil Çetin, Murat Altan

Altay: Mustafa Çalışkan, İbrahim Öztürk, Björkander, Efe Sarıkaya, Salih Sarıkaya, Ceyhun Gülselam (Dk. 81 Arda Gezer), Zeki Yıldırım, Eren Erdoğan (Dk. 86 Mehmet Gündüz), Naderi (Dk. 90+3 Özgür Özkaya), Tolga Ünlü (Dk. 86 Yusuf Tekin), Paixao (Dk. 90+3 Murat Uluç)

Dyorex Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Oulare, Onur Ulaş (Dk. 82 Posmac), Bülent Cevahir, Ngandu (Dk. 59 Furkan Demir), Landel (Dk. 65 Arda Köksal), Tugay Kacar, Melih Okutan (Dk. 46 Bregu), Gökhan Karadeniz (Dk. 46 Gökhan Alsan), Balde

Goller: Dk. 14 Salih Sarıkaya, Dk. 23 Eren Erdoğan, Dk. 40 İbrahim Öztürk, Dk. 89 Paixao (Penaltıdan), Dk. 90+3 Zeki Yıldırım (Altay), Dk. 27 Balde (Dyorex Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 69 Eren Erdoğan (Altay), Dk. 82 Oulare (Dyorex Boluspor)

Günün diğer maçlarında Adanaspor ile Göztepe 2-2 berabere kalırken, Manisa FK - Keçiörengücü maçı da 0-0 sona erdi.