Altay’dan gol şov

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda oynadığı Göztepe karşılaşması çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Altay, evinde Dyorex Boluspor'u 5-1 mağlup etti. Olayların ardından 6 maç seyircisiz oynama cezası alan siyah-beyazlılar sahaya taraftarından yoksun olarak çıktı. 14. dakikada sol kanattan Tolga Ünlü'nün yaptığı ortada Ceyhun'un dokunduğu topu Paixao bekletmeden Salih'e aktardı, bu oyuncunun yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 1-0. 23'te Tolga'nın yaptığı ortada kale çizgisi önünde topla buluşan Eren Erdoğan meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 2-0. 27'de Tugay'ın uzun pasında sol çapraz pozisyonda topa sahip olan Balde, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-1. 40'ta sol taraftan kullanılan köşe atışında topa iyi yükselen kaptan İbrahim Öztürk kafayla ağları sarstı, farkı yeniden açtı: 3-1.



GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

87'de Yusuf'un pasında topla buluşan Paixo'nun vuruşunda top yan direkten döndü. 89'da Posmac'ın Yusuf'u düşürmesiyle hakem Mete Kalkavan beyaz noktayı gösterdi. Paixao'nun atışında top ağlarla buluştu: 4-1. 90+3te sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Zeki düzgün bir vuruşla kaleciyi mağlup etti ve skoru belirledi: 5-1.



KALEYE 18 YASINDAKİ MUSTAFA ÇALIŞKAN GEÇTİ

Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, geçen hafta çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe maçında sahaya sürdüğü ilk 11'de üç değişiklik yaptı. İzmir ekibinin genç çalıştırıcısı Boluspor karşısında oynattığı Arda'nın yerine kart cezasını tamamlayan Ceyhun'a görev verirken, Mehmet'in yerine

sakatlığını atlatan Eren Erdoğan oynadı. Eldivenleri ise derbide saldırıya uğrayan kaleci Ozan Evrim'in yerine 18 yaşındaki Mustafa Çalışkan giydi. 2. kaleci Eren Karataş ise geçen hafta antrenmanda dizinden yaşadığı sakatlığın sürmesi nedeniyle kadroda yer almadı.



TRİBÜNE SİYAH FORMA VE ÇİÇEK BIRAKILDI

Siyah-Beyazlı İzmir ekibi Altay'ın Boluspor'u konuk ettiği maçta boş tribünlerin bir kısmına Ozan Evrim ve yaralanan Göztepeli taraftar Mehmet Çakır için siyah Altay forması ve çiçek bırakıldı.







OZAN EVRİM'İN FORMASINA KOŞTULAR

ALTAY oyuncuları 14. dakikada mücadelede attıkları ilk gol sonrası, geçen haftaki Göztepe maçında sahaya giren bir kişi tarafından başından yaralanan kaleci Ozan Evrim Özenç'in formasını açtı. Gol sevinçlerini genç kalecinin formasını acarak kutlayan futbolcular, takım arkadaşlarnı unutmadılar. Ozan Evrim Özenç henüz tam olarak iyileşmediği için Boluspor karşısında kadroya alınmamıştı.



