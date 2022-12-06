Altay ışıl ışıl

Spor Toto 1. Lig'de Play- Off yarışı veren Boluspor'u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup eden Altay ligde fırtına gibi esiyor. Sezona transfer yasağı ile dar bir kadro ile başlamak zorunda kalan Altay ikide iki yaptıktan sonra çıktığı Göztepe derbisini çıkan tribün olayları nedeniyle tamamlayamamıştı. Olayların ardından Göztepe taraftarının saldırısıyla kafasına darbe alan kaleci Ozan'dan ve 6 maç ceza alan taraftarından yoksun çıktığı Bolu maçında adeta şov yapan Altay zoru başararak 21 puana yükseldi ve Play-Off'a göz kırptı. Siyahbeyazlılar, Altınordu ve Gençlerbirliği'nin ardından Boluspor'u da yenerek üçte üç yaparken ilk 7 için de umudunu artırdı.



İKİ YIL SONRA BEŞ GOLLÜ ZAFER GELDİ

LİGDE son haftaların formda takımı Altay, iki yıl sonra 5 gollü galibiyet sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı ekip son olarak 2020-2021 sezonunda yine 1. Lig'de 7 Mart 2021'de oynanan maçta Tuzlaspor'u 5-0 yenmişti. Siyah-beyazlılar, galibiyet serisine ulaştığı son üç maçta golcü kimliğiyle dikkat çekerken, savunmada da güven verdi. Siyah-beyazlılar, Altınordu, G.Birliği ve Bolu filelerine 8 gol bırakırken, ağlarında sadece bir gol gördü.

DENİZLİ MAÇINA ALTAY TARAFTARI ALINMAYACAK

DENİZLİSPOR Kulübü, dün yaptığı açıklamada İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararla cumartesi günü Altay ile oynanacak maça rakip takım taraftarlarının alınmayacağını belirtti.

İLK 7 İÇİN 4 PUAN

Altay ile 7. sıradaki rakibi Boluspor (25) arasında sadece 4 puanlık bir fark kaldı. 3 maçta sıfır çekerek başladığı sezonda otoriteler tarafından küme düşmeye aday olarak gösterilen siyah-beyazlılar 15 maçta adeta farkını ortaya koydu. 21 puana ulaşan Altay ile düşme hattının en üstünde yer alan Altınordu arasındaki puan farkı dokuza çıktı.

KALOGLU: FUTBOLDA SİDDET İSTEMİYORUZ

ALTAY Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Bolu maçı sonrası yine Göztepe maçında yaşanan olaylara değindi ve "Futbolun içinde bunları istemiyoruz. Münferit olaylarda iki kulüp de zarar gördü. Bu olayların faturasını takımlara çıkarmasınlar. Bolu'ya karşı iyi hazırlandık. Taraftarımız burada yoktu ama golleri kaleci Ozan'a ve taraftara armağan ettik" yorumunu yaptı.

KALECİ OZAN EVRİM JESTE YANITINI VERDİ

ALTAYLI oyuncular, Boluspor'a attıkları ilk golü Ozan Evrim Özenç'in formasını açarak kutlamıştı. Bu anlamlı ve güzel harekete duyarsız kalmayan Ozan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi. 29 yaşındaki Özenç; bu davranışı karşılıksız bırakmadı ve sosyal medya hesabından, "Duygulanmamak elde değil iyi ki varsınız" paylaşımını yaptı.

ANLAMLI MESAJ

ALTAY Kulübü, derbide siyah-beyazlı bir taraftar tarafından ateşlenen işaret fişeği ile ağır yaralanan Göztepeli Mehmet Çakır'ı da unutmadı. Boluspor maçında, reklam panolarında Altay Kulübü logosuyla birlikte "Geçmiş olsun Mehmet Çakır" yazısı yer aldı.

BURAK HAKERLER