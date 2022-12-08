SPOR Toto 1. Lig'de transfer yasağının ardından tecrübeli isimlerini ikna ederek kadroda tutmayı başaran Altay'da aşı tuttu. İzmir temsilcibaşaran sinde kaptan İbrahim, Paixao, Tolga, Zeki, Ceyhun, Naderi, Björkander, Özgür ve Deniz gibi tecrübeli isimlerin performanslarına, sezon başında altyapıdan takviye edilen Eren Erdoğan, Salih Sarıkaya, Yusuf Tekin, Arda Gezer, Enes Yetkin, Kutay Yokuşlu ve Efe Sarıkaya gibi isimler de eşlik edince başarı kaçınılmaz oldu. Siyah-beyazlıların bu sezon attığı 17 golün 14'üne tecrübeliler imza atarken, 41 yaşındaki stoper İbrahim Öztürk geçen hafta oynanan Boluspor karşısında bu sezonki 3. golünü kaydetti. Birinci Lig'in en golcü futbolcusu olarak tarihe geçen 38 yaşındaki Paixao ise rakip ağları 10 kez sarsarken, Zeki de 1 gol attı.

EREN VE SALİH İLK KEZ

Eren ile Salih Bolu'ya attıkları 1'er golle ilk kez gol sevinci yaşadılar. 16'lık Efe'de bu sezon on birin değişilmez isimlerinden biri olmayı başardı.

OZAN DÖNÜYOR

GÖZTEPE maçında bir taraftarın saldırısı sonucu başından yara alan ve son Bolu maçında forma giyemeyen kaleci Ozan Evrim bir haftalık aranın ardından idmanlara başladı. Ozan'ın cumartesi günü Denizli'de oynanacak olan Ege derbisinde forma giymesi bekleniyor. Siyah-beyazlıların 5-1 kazandığı Bolu maçında ikinci kaleci Eren'in de sakat olması nedeniyle eldivenleri Mustafa giymiş ve performansıyla alkış almıştı.

BERKE ÖZBAY