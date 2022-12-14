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Altay'da Arda krizi

Siyah-beyazlı yönetim ile genç orta saha arasında anlaşmazlık yaşandı. Yönetimin sözleşmesini beş yıl daha uzatma talebine olumsuz yanıt veren 20 yaşındaki futbolcu Denizli maçı kadrosuna alınmadı

14.12.2022

Altay’da Arda krizi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da transfer yasağının etkisiyle bu sezon forma şansı bulmaya başlayan gençler arasında yer alan Arda Gezer'le yönetim arasında anlaşmazlık yaşandı. Yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 20 yaşındaki orta saha oyuncusuna 5 yıllık yeni kontrat önerdi. Yönetimin, "Asgari ücrete imza at" talebi üzerine genç futbolcu geri adım attı. Bu gelişme üzerine kurmaylar, teknik ekibe Arda'nın Denizli deplasmanında kadroya alınmayacağını bildirdi. Son oynanan ve 2-1 yenilgi ile sona eren Denizli maçı kadrosunda yer almayan 20 yaşındaki futbolcuyla temaslar devam ediyor.

BONSERVİS KAZANAMAYACAK
Önümüzdeki günlerde kurmayların sözleşme şartlarını değiştirip Arda'ya yeni bir teklif sunması bekleniyor. Arda yönetimle anlaşamazsa kulüp talipleri olan genç futbolcudan bonservis ücreti kazanamayacak ve sadece yetiştirme bedeli elde edebilecek. Futbola siyahbeyazlı ekipte başlayan Arda, K.Maraş ve Niğde Anadolu'da kiralık oynadıktan sonra bu sezon Altay'da 10 maçta oynadı.

GENÇLİKTE HATALAR YAPILIR
ARDA krizi ile ilgili dün Kulüp Basın Sözcüsü Ahmet Avni Atayol, "Kendisiyle sözleşme uzatma görüşmeleri sırasında menajer bağlantılı ufak bir pürüz yaşandı. O nedenle Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı, ancak antrenmanlara devam ediyor. Gençlikte küçük hatalar olur ama Arda bizim çocuğumuz. Bu pürüz en kısa sürede çözülüp 'Umut' sezonumuzda kendisine düşen katkıyı vermeye devam edecektir" dedi.

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