Altaylı futbolculardan ilginç protesto

Spor Toto Birinci Lig'de önceki gün TFF Kulüp Lisans Kurulu'nun puan silme cezası verdiği Altay'ın dünkü Tuzlaspor mücadelesi ilginç anlara sahne oldu. Rakibi karşısında ilk 10 dakikada bulduğu gollerle 2-0 öne geçen siyah-beyazlılar uzatma dakikalarına 3-2 geride girdi. 90+1. dakikada siyah-beyazlıların genç oyuncusu Efe rakibinin müdahalesi sonrası yerde kalıp sakatlık geçirince Altaylı futbolcular Tuzlasporlu oyunculardan topu dışarı atmalarını bekledi.

BÜTÜN TAKIM KATILDI

Fakat yoğunlaşan ataklarını kesmeyen ev sahibi takımdan Yahaya aynı dakika içerisinde rakiplerini birer birer geçerek topu filelerle buluşturdu. Bu golün ardından yapılan santra vuruşu öncesinde Altay'ın kaptanı İbrahim Öztürk rakiplerini alkışlarla protesto etti. Bu protestoya diğer takım arkadaşları da katılırken santrayla birlikte topu rakibe attılar ve oldukları yerde durdular. Topa sahip olan Tuzlaspor kalecisi Emre Koyuncu da karşılaşmayı başlatmayınca mücadele ilginç bir hal aldı.

İKİ TAKIM DA DURDU

İki dakika boyunca hem Tuzlasporlu oyuncular hem de Altaylı futbolcular meşin yuvarlak sahada olmasına rağmen atak geliştirmediler. Tuzlaspor bitime 1 dakika kala ileri çıkınca Altay'da kaleci Ozan Evrim çekilen şutu kornere çeldi. Fakat korner sonrasında da oyun yine durdu. Orta hakem Bora Taşkınsoy da oyunu fazla uzatmadı ve son düdüğü çaldı.

ALTAY SONUNU GETİREMEDİ

ALTAY konuk olduğu Tuzlaspor'a 4-2 yenildi. 4'te sağ kanatta kazanılan köşe vuruşunu Özgür kullandı, Ceyhun'un yaptığı kafa vuruşu yakın direk dibinden ağlarla buluştu: 0-1. 7'de Özgür, ceza sahasında yerde kalınca penaltı bekledi, hakem önce oyunu devam ettirdi ancak yoğun itirazların ardından VAR incelemesiyle penaltı noktasını işaret etti. 10'da Paixao kullandığı penaltıyı gole çevirdi: 0-2. 12'de sol kanatta, ceza sahasının uzağında kazanılan köşe vuruşunu Bilal kullandı, ceza sahasında seken top uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-2. 32'de Mata ceza sahası sol çaprazdan sıfıra kadar inerek içeriye çevirdi, Adeniyi altı pasın önünden yaptığı vuruşla topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 2-2. 63'te Bilal sol kanatta ceza sahasının uzağından ortaladı, Adeniyi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2. 90'da sol çaprazdan ceza sahasına giren Yahaya, soluna doğru çekerek rakiplerini bir bir geçti ve top uzak direğin tam dibinden ağlarla buluştu: 4-2.

ALTAY'DA ZEKİ ŞOKU

SİYAH-BEYAZLILARDA rakibiyle ikili mücadeleye girdikten sonra sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Zeki, karşılaşmanın 40. dakikasında yerini Arda'ya bıraktı. Fakat Arda da 64. dakikada oyundan alınarak Enes Yetkin dahil edildi. Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu Tuzlaspor'a konuk oldukları mücadelede, oynadıkları son lig maçında sahaya sürdüğü kadrodan 3 değişiklik yaptı. Kaloğlu, Denizlispor maçındaki ilk 11'den farklı olarak kart cezalıları Eren ve Salih'in yerlerine Mehmet ile Kutay'ı monte ederken, hastalığı nedeniyle kadroda yer almayan Naderi'nin yerine ise Özgür'e forma şansı verdi.