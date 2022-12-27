Altay’a gençlik aşısı

SPOR Toto 1. Lig'de sezona maddi zorluklar ve transfer yasağıyla başlayan, ardından aldığı cezalarla moral kaybeden Altay altyapıdan takviyelerini sürdürüyor. Tahkim ve Lisans Kurulu tarafından üst üste aldığı cezaların ardından son iki maçından galibiyet çıkaramayan Altay'da genç golcü Burak Tolunay Sekin, A Takım'la çalışmalara başladı. Sezon başında Efe Sarıkaya, Mustafa Çalışkan, Eren Karataş, Onur Efe, Tugay Gündem, Nurettin Küçükdeniz, Erdem Özcan, Arda Gezer gibi genç isimlerle kadrosunu takviye eden siyah-beyazlılar son olarak 2006 doğumlu genç yıldızı Burak Tolunay'ı da A takım kadrosuna dahil etti.

ŞANS BULMASI BEKLENİYOR

ALTYAPIDAN yetişen genç forvet Türkiye U-16 Milli Takımı'nda da görev yaparken, 2. yarıda forma şansı bulması bekleniyor. Bu hamle sonrası teknik heyetin ileri uçta hamle şansı da artmış oldu.

SKORU KORUYAMIYOR

Altay, arka arkaya oynadığı Denizli ve Tuzla maçlarında öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı. İzmir ekibi, 1-0 öne geçtiği koruya- Denizlispor maçını son dört dakikada kalesinde gördüğü iki golle 2-1 yenik kapatırken, Tuzlaspor önünde 2-0'lık skoru bulmasına rağmen galibiyeti koruyamadı ve karşılaşmayı 4-2 kaybetti.

BERKE ÖZBAY