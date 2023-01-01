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Haberler Altay Paixao’ya talip var

Paixao’ya talip var

Altay’ın Portekizli yıldızı için Pendikspor devreye girdi. Birinci Lig'de 38 yaşında olmasına rağmen fileleri 11 kez sarsan golcü oyuncuyu İstanbul temsilcisi gündemine aldı. Siyah-beyazlıları telaş sardı

1.1.2023

Paixao’ya talip var

Spor Toto 1. Lig'de Altay'ın gol kralı patentli golcüsü Marco Paixao'ya talip var. Portekizli yıldız Paixao ile 1. Lig'in iddialı ekibi Pendikspor'un ilgilendiği öğrenildi. Siyah-beyazlı kulüpte üst üste 3 kez gol kralı olan, bu sezon da 38 yaşına gelmesine rağmen ilk yarıda 11 gol atan Paixao, İstanbul ekibinin radarında. Sezon başında Altay'dan ayrılan Kappel, Thiam ve Murat'ı transfer edip, eski Altaylı Regattin, Berkay ve Burak'ı kadrosunda bulunduran Pendikspor'un yeni hedefinin Portekizli usta golcü olduğu kaydedildi.

ESKİ HOCASI ÇOK İSTİYOR
Sezon başında son anda anlaşarak 2 yıllık kontrat yapan Marco Paixao'nun ödemesinin yapılmaması halinde yuvadan uçabileceği öğrenildi. Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'nün Altay'ı çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan Paixao'yu kadrosunda görmek istediği ifade edildi.

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