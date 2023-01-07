Altay’da hedef İbrahim ve Sefa

Spor Toto 1. Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Altay, sözleşmeleri sezon sonu sona erecek stoperler İbrahim Öztürk ve Sefa Özdemir'le kontrat yenilemek için düğmeye bastı. Transfer yasağı devam eden ve yasağı aşmak için eski yabancı oyuncularına 11 milyon Euro gibi dev bir ödeme yapması gereken İzmir temsilcisinde yönetim, iki futbolcunun gelecek sezon da yuvada kalması için temaslara başladı. Siyah-beyazlılarda özellikle 41.5 yaşındaki profesyonel liglerin en yaşlı oyuncusu kaptan İbrahim, ilk yarıdaki performansıyla alkışı hak etti.

İLK YARIDA AĞLARI 3 KEZ SARSTI

Usta savunmacı 18 maçın 17'sinde 11'de görev alırken, 1517 dakika sahada kaldı. Rakip kaleden uzakta görev yapmasına rağmen rakip fileleri 3 kez sarsmayı başaran İbrahim, 11 gol atan forvet Paixao'nun ardından takımının en skorer ikinci ismi olmayı da başardı. Siyah-beyazlıların gelecek sezon da kadroda tutmak için çalışmalara başladığı stoper Sefa ise bu sezon ligde geride kalan süreçte 1 maçta 13 dakika forma şansı buldu. 24 yaşındaki savunmacı, kupada da 1 maçta 106 dakika görev yaptı.

ANTALYA KAMPI TAM GAZ SÜRÜYOR

Birinci Lig takımlarından Altay, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da yaptığı kampla sürdürüyor. Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde geçen antrenmanlarda futbolculara kondisyon yüklemesi yapılıyor. Siyah-beyazlılar da teknik direktör Sinan Kaloğlu, ikinci yarıda aynı oyunlarını sürdürerek bu takımı ligde tutacaklarını söyledi.