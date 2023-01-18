Altay’dan anlamlı sergi

ALTAY Spor Kulübü'nün taraftarları ve yöneticileri, 109. Yıl etkinlikleri kapsamında, Altay Spor ve Eğitim Vakfı Altay Araştırma Merkezi ile Altay Sosyal Dayanışma Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği " Her Spor Dalında Altay" fotoğraf sergisinde bir araya geldi.

Altay Spor ve Eğitim Vakfı binasında gerçekleştirilen fotoğraf sergisine Altay Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Ahmet Avni Atayol, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çoker, Genel Kurul Üyeleri siyahbeyazlı ekibin efsane kaptanlarından Ayfer Elmastaşoğlu ve taraftarlar bir araya geldi.

MARMARA: "İÇİMİZ BURUK"

ALTAY Spor ve Eğitim Vakfı Başkanı Cihangir Marmara, "Bu tür etkinlikler ne kadar içimiz buruk olsa da kutlanası, bugün burada bu etkinliği yapabiliyor olmamız ve sizlerin katılması gerçekten çok çok kıymetli. Bu ahlak meşalesi asla sönmeyecek. Nice yıllara Altay" derken Divan Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çoker ise "Şu an elbette kriz dönemindeyiz. Ama böyle bir dönemde bu bilinçle güler yüzleri görmek ileriye daha umutla bakmayı sağlıyor. İyi ki doğdun Altay" ifadelerini kullandı.

DOĞANCAN BİNGÖL