Altay’da şirketleşme formülü

Süper Lig'den geçen sezon 400 milyon TL'ye yakın borçla TFF 1. Lig'e düşen Altay'da camia, kulübün borçlarından kurtulmak için şirketleşme yolunu masaya yatırdı. Siyah-beyazlı yönetim ve Yüksek Divan Kurulu üyelerinden oluşan 14 kişi, kulüp binasında bir araya gelerek borçları temizlemek adına fikir alışverişinde bulundu. Camianın önemli isimlerinin kulübün kurtuluşu için şirketleşmenin kaçınılmaz olduğu konusunda fikir birliğine vardığı, borç yükü nedeniyle bu fikre karşı çıkan olmadığı ifade edildi.

KAMPANYA DA GÜNDEMDE

Altay'ın acil borçlarını kapatmak için farklı alternatifler gündeme getirildi. Kulübün doğal gaz, elektrik, personel maaşları gibi acil borçlarını ödemek için kampanya yapılması planlanırken, genel kurul üyelerinin aidat borçlarınının 10 katını ödemeleri fikri de ortaya atıldı. Futbolun yanı sıra üniversite, hastane, demir çelik gibi farklı sektörlere yatırım yapan bir şirket kurulması gündeme geldi.

NADERİ VE TOLGA ÜNLÜ'DE İSLEM TAMAM

ESKİ futbolcularına olan 11 milyon liralık borcu nedeniyle transfer yasağı bulunan ve mevcut oyuncularını da kaybetme riski taşıyan Altay'da yönetim biraz olsun nefes aldı. Siyah-beyazlılar, alacakları nedeniyle boşa çıkma tehlikesi bulunan Naderi'nin ödemesini gerçekleştirip, oyuncunun şikayetini geri çekmesini sağladı. Yine aynı şekilde federasyona giden Tolga Ünlü ile de anlaşma sağlandı. Tolga'nın yanı sıra diğer futbolculara da bugün ödeme yapacak olan yönetim elini güçlendirecek.

EFE VE ARDA BEKLEMEDE

ALTAY'DA transferin gözdesi olan iki oyuncu Efe Sarıkaya ve Arda Gezer beklemeye geçti. A.Madrid ve Eyüp'ün resmi teklif yaptığı Efe'nin yanı sıra Manisa FK'nın ciddi olarak ilgilendiği kadro dışı kalan Arda için kulübe gelen tekliflerin çok düşük olduğu ve satış konusunun şimdilik rafa kalktığı ifade edildi.