Altay evinde dağıldı

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Kadir Akıllı, Onur Gülter

ALTAY: Ozan Evrim Özenç, İbrahim Öztürk, Björkander, Efe Sarıkaya, Salih Sarıkaya (Dk. 73 Mehmet Gündüz), Eren Erdoğan (Dk. 90+1 Enes Yetkin), Ceyhun Gülselam, Özgür Özkaya (Dk. 73 Deniz Kadah), Naderi (Dk. 88 Yusuf Tekin), Tolga Ünlü, Paixao

PENDİKSPOR: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Berkay Sülüngöz, Hasan Hatipoğlu, Ferhat Öztorun (Dk. 73 Erhan Kara), Kappel, Ahmed Ildız, Mesut Özdemir, Regattin (Dk. 90+4 Aias Aosman), Hasan Kılıç (Dk. 78 Tarık Tekdal), Thuram (Dk. 90+4 Oğulcan Çağlayan)

GOLLER: Dk. 25 ve 90+2 Thuram, Dk. 62 Kappel, Dk. 69 Ahmed Ildız (Pendikspor), Dk. 45+8 Paixao (Penaltıdan) (Altay)

SARI KARTLAR: Dk. 45+8 Osman Özköylü (Teknik direktör), Dk. 75 Thuram, Dk. 90+6 Oğulcan Çağlayan (Pendikspor), Dk. 65 Zeki Yıldırım (Yedek kulübesinde) (Altay)

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Pendikspor, deplasmanda Altay'ı 4-1 yendi. Ev sahibi takımın cezası nedeniyle siyah-beyazlı taraftarlar müsabakayı takip edemedi.

45+5. dakikada Pendikspor ceza sahası içinde Özgür ile Ahmed'in hava topu mücadelesinde top Ahmed'in eline çarptı ve VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen hakem Ömer Tolga doğrudan penaltı noktasını gösterdi.

45+8. dakikada topun başına gelen Marco Paixao, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

62. dakikada İbrahim Öztürk ve Ozan'ın hatasını değerlendiren Kappel, topu filelere yolladı. 1-2

69. dakikada Regattin'in sağ taraftan getirdiği topla ceza sahası içinde buluşan Ahmed'in şutu ağlara gitti. 1-3

90+2. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kappel, Rogerio'ya pasını verdi, bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-4