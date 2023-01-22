Büyük Altay evinde dağıldı

SPOR Toto 1. Lig'in 21. hafta mücadelesinde Altay, evinde ilk yarısı 1-1 biten maçta Pendikspor'a ikinci yarıda yediği gollerle 4-1 mağlup oldu. Üst üste 4. yenilgisini alan İzmir ekibi 18 puanda kaldı. 16. dakikada Kappel, sağdan ceza sahasına girip vurdu, kaleci Ozan topu kornere çeldi. 25'te sağdan Kappel'in ortasında arka direkte Thuram kafayla topu ağlara yolladı: 0-1. 38'de Salih soldan kesti, Paixao'nun kafayla indirdiği topa Eren yakın mesafeden vurdu, kaleci Burak mutlak golü önledi. 45+3'te Ahmed ceza sahasında topa elle müdahale etti. VAR incelemesi sonrası Hakem Ömer Tolga Güldibi penaltı kararı verdi. 45+8'de dakikada penaltı vuruşunu kullanan Paixao, kaleciyi ters köşeye yatırarak ilk yarının skorunu belirledi: 1-1.

KAPPEL VE THURAM YILDIZLAŞTI

62'de İbrahim'in geri pasında kaleci Ozan'a Thuram baskı yaptı. İki futbolcunun ayaklarında sıkışan top ceza sahasının sağındaki Kappel'in önüne düştü. Kappel, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-2. 69'da sol kanattan hızla ilerleyip ceza sahasına giren Regattin yerden kesti, Ahmed bekletmeden bir vuruşla kaleci Ozan'ı avladı: 1-3. 72'de İbrahim'in pasında bomboş pozisyonda topla buluşan Tolga, meşin yuvarlağı kaleci Burak'a nişanladı. 90+2'de Kappel'in pasıyla ceza sahasına giren Thuram, sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla ağları sarstı: 1-4. Pendikspor müsabakayı 4-1 kazandı.

MAĞLUBİYET SERİSİ 4 MAÇA ÇIKTI

İZMİR temsilcisi, dün karşısında aldığı yenilgiyle mağlubiyet serisini 4 maça çıkardı. Siyah-beyazlılar, deplasmanda üst üste oynadığı 3 mücadelede Denizlispor, Tuzlaspor ve Samsunspor karşısında sahadan eli boş ayrılırken, Pendik'e de diş geçiremedi ve ateş hattına iyice yaklaştı. İç sahada oynadığı son maçta Boluspor'u 5-1'le geçen Altay, bu maçın ardından evindeki ilk mücadeleden de eli boş ayrıldı.



Kritik maçı Berke ÖZBAY yorumladı

BÜYÜK ALTAY'IN GÜCÜ YETMEDİ

Ligde ikinci yarıya Samsunspor mağlubiyeti nedeniyle istediği gibi başlayamayan Altay, dün İzmir'de Pendikspor'a karşı da iyi mücadele etti. Zor günler geçiren İzmir temsilcisi, zirve hesapları yapan güçlü rakibi karşısında oyuna istediği gibi başlayamasa da kendi standartlarına göre başa baş bir oyun ortaya koydu. Büyük yatırımlar yapılan İstanbul temsilcisinin kaliteli ayakları oyunun büyük bir bölümünü domine etti. Altay ise rakibini savunmasıyla durdurmaya ve kontra ataklarla vurmaya çalıştı. İlk yarıda kalesinde golü gördükten sonra moral bozukluğu yaşayan siyah-beyazlıların imdadına hakemin penaltı düdüğü ve Paixao'nun golü yetişti. Soyunma odasına eşitlikle giren İzmir ekibi ikinci yarıya da ümitli çıktı.

IKİNCİ GOLDEN SONRA ÇÖKTÜ

İkinci yarının ilk 15 dakikasında da topu rakibine bırakan ve savunmada karşılamaya çalışan Altay, savunmada yapılan bir anlık hatayla çok basit bir gol yedi ve tekrar geriye düştü. Bu golün ardından Sinan Hoca'nın oyuncularına serzenişte bulunduğu sözler çok doğruydu: "Kendi kendimize gol yedik." Tekrar geriye düşen İzmir ekibi bu kez mental olarak dağıldı ve hemen ardından kalesinde üçüncü golü gördü. Bu dakikadan itibaren maç aslında bitti. Sonuç olarak, Altay'ın gücü yetmedi... Bir parantez de siyah-beyazlıların eski futbolcusu Kappel'e açalım. 1 gol atıp, 1 de asist yapan Kappel eski takımına karşı çok iyi bir performans sergiledi. İzmir ekibinin savunmasının ayarlarıyla oynadı. Üç puanı silinen Altay için bu zor fikstürde alınacak her puan çok çok değerli ancak siyah-beyazlıların bu maçı kafaya takmadan, kendi rakiplerine odaklanması gerekiyor.