SPOR Toto 1. Lig'de üst üste puan kayıpları yaşayan ve puan silme cezasıyla alt sıralara gerileyen Altay deplasmanda kayıp. Ligde geçirdiği sancılı günleri geride bırakma mücadelesi veren siyah-beyazlı ekip bu sezon deplasmanda oynadığı 10 karşılaşmada sadece 2 galibiyet elde edebildi. Dış sahada rakiplerinin bileğini bükmekte zorlanan İzmir temsilcisi, bu süreçte 4 mağlubiyet, 4 beraberlikle beklenen performansın altında kaldı. İlk yarının son üç karşılaşmasında deplasmanda üst üste oynadığı üç karşılaşmadan da puan çıkaramayan siyah-beyazlılar, ligin ikinci yarısında dış sahada oynadığı ilk müsabakada Samsunspor'a da diş geçiremedi ve galibiyet hasretini sürdürdü.



GALİBİYETE HASRET KALDI

GURBETTE oynadığı son 4 maçta sahadan puansız ayrılarak kötü bir seriye de imza atan İzmir ekibi, bu hafta ise deplasmanda ilk yarıda evinde puan alamadığı zorlu rakibi Keçiörengücü'ne konuk olacak. Altay, Play-Off hattındaki rakibine karşı hem zincir kırmak, hem de yenidençıkışa geçmek istiyor.



ÜZÜMCÜ: KREDİ TÜKENDİ

SPOR Toto 1. Lig'de kötü gidişata son vermek adına pazar günü oynayacağı Keçiörengücü maçına odaklanan Altay'da Sportif Direktör Tuna Üzümcü, tüm kredilerini tükettiklerini ifade etti. Üzümcü, "Zor bir süreçten geçtik. Seri yakalayarak üst sıralara tırmanma hedefimiz var. Artık savaşma ve kazanma zamanı. Puan kaybına tahammülümüz yok" dedi.



DOĞANCAN BİNGÖL