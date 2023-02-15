Altay’da Üzümcü formülü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayıran yönetimin takımın başına sportif direktör Tuna Üzümcü'yü getirmeyi planladığı öğrenildi. Siyahbeyazlı yönetimin, son kararı bu hafta vereceği konuşuluyor.

KARAR HAFTASI

Altay'ın Süper Lig'de mücadele ettiği geçen sezon Ocak ayı sonunda İbrahim Akın'ın yerine sportif direktörlük görevine getirilen Tuna Üzümcü'nün futbolcuları yakından tanıması nedeniyle siyah-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü olması bekleniyor. Ülkemizi derinden sarsan deprem felaketi

nedeniyle yeni teknik direktör konusunda bir açıklama yapmayan siyah-beyazlı yönetimin kalan haftalarda takımı Tuna Üzümcü'ye emanet etmeyi düşündüğü bildirildi.

Geçen sezon Süper Lig'de teknik direktörler Serkan Özbalta ve Sinan Kaloğlu ile birlikte çalışan Üzümcü, bu sezon 23'üncü haftanın sonunda kulüpten ayrılan Kaloğlu'nun yerine teknik direktörlük koltuğuna oturmaya hazırlanıyor.

ÇOCUKLARI UNUTMADILAR

ALTAY 1914 Taraftarlar Derneği, depremzede çocukların oyuncak ihtiyaçlarını karşılamak için kolları sıvadı. Siyah-beyazlı taraftarlar deprem bölgesinden İzmir'e gelen depremzedeler için pek çok oyuncak temin ederek çocuklara teslim etmek için organize oldu. Taraftar liderleri halen Kahramanmaraş'ta yardımlarını sürdürürken, İzmir'deki taraftarlar da mağdur aileleri yeni evlerine yerleştirmeye yardım ediyor.