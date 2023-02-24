Altay kolları sıvadı

Spor Toto 1. Lig'de zor günler geçiren, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdıktan sonra sportif direktör Tuna Üzümcü'yü takımın başına geçiren Altay'da yönetim, gözünü iç transfere çevirdi. İlk yarıda kadro dışı bırakılan Arda Gezer ve stoper Sefa Özdemir ile 3 yıllık yeni kontrat yapan Altaylı kurmayların, sözleşmeleri 30 Haziran'da sona erecek diğer isimlerle de görüşmelere başladığı öğrenildi. Transfer yasağı nedeniyle elindeki yıldızları kaybetmek istemeyen Altay yönetiminin, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan kaptan İbrahim Öztürk, Naderi ve Murat Berkan Demir'i gelecek sezonda da takımda tutmanın planlarını yaptığı ifade edildi.

YİNE AYNI SENARYO YAŞANIYOR

Siyah-beyazlılar sezon başında Paixao, Naderi, Björkander, Özgür, İbrahim, Tolga, Ceyhun, Zeki ve Deniz gibi deneyimli yıldızları ile nikah tazelemişti. Altay ekibi, gelecek sezon için de yine aynı yolu izleyerek, mukavelesi sezon sonunda bitecek yıldızlarını şimdiden takımda tutmayı planlıyor.

İMDADINA YİNE G.SARAY YETİŞTİ

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın geçen ay alacakları için FIFA'ya başvuran 3 yabancı oyuncusunu Galatasaray'dan gelen ikinci transfer taksidiyle kadrosunda tuttuğu öğrenildi. Sezon başında İzmir ekibinden sol bek Kazımcan Karataş'ı transfer eden Galatasaray, genç oyuncunun bonservis bedeli için siyah-beyazlı kulübe ilk olarak 10 milyon TL yatırmıştı. Yönetim, sezon başında İstanbul'dan gelen kaynakla iç transferi gerçekleştirmişti. Sarı-kırmızılıların ikinci taksit olarak 10 milyon TL daha göndermesiyle Altay yönetimi, takımdan ayrılma tehlikesi olan Marco Paixao, Mohammad Naderi ve Eric Björkander'in alacaklarını kapattı.

BERKE ÖZBAY