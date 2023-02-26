Kaloğlu veda etti

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşmanın hesaplarını yapan ve Tuna Üzümcü'yü takımın başına geçiren Altay'da takımdan ayrılan teknik direktör Sinan Kaloğlu sosyal medyadan siyah-beyazlılara veda etti. Oyunculuk döneminde Altay formasını her zaman gururla giydiğini belirten Kaloğlu, "21 yaş altı 19 farklı oyuncuya 6284 dakika süre verdik. Milli takımlara kazandırdığımız genç futbolcularımız kulübümüz için ciddi bir gelir kaynağı oldu" açıklamalarını yaptı.

"DERBİ SONRASI PSİKOLOJİMİZ BOZULDU"

Genç teknik adam, olaylı geçen Göztepe derbisinin ardından zorlu bir süreç yaşadıklarını söyleyerek, "Maalesef Göztepe maçı olayları, hükmen mağlubiyet, 6 maç seyircisiz ceza ve üstüne 3 puan silme cezası takımımıza psikolojik ve puansal zarar veren, elimizde olmayan kayıplar olmuştur. Her şeye rağmen bize güvenenleri, destekleyenleri mahcup etmediğimiz ve alt lige düşme sıralamasının üstünde olan takımımızdan gönül rahatlığı ile ayrılmış bulunuyoruz" dedi. Kaloğlu, "Bu ayrılık Altay ile bir veda değil. Mayıs sonuna kadar olan tüm alacaklarımı altyapıya bağışladığımı belirtmek isterim" derken kulüpteki herkese teşekkür etti.

TUNA ÜZÜMCÜ BAŞARILAR DİLEDİ

TEKNİK direktör Sinan Kaloğlu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklamaların ardından Altay'ın yeni hocası Tuna Üzümcü de genç teknik adamın paylaşımına cevap verdi. "Yolun açık olsun hocam" diyerek sözlerine başlayan Üzümcü, "Geldiğin günden beri gece gündüz Altay'ımız için elinden geleni yaptın...Çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

BERKE ÖZBAY