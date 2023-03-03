Altay gençlere sarıldı

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altay'da bu haftaki Bodrumspor deplasmanında ilk sınavına çıkacak teknik direktör Tuna Üzümcü gençlere sarıldı. Sezon başından bu yana transfer yasağı devam eden, bu nedenle dışardan takviye alamayan Üzümcü, altyapıdaki oyunculardan daha çok yararlanacak. Lige verilen arada altyapıda forma giyen gençlerin büyük bölümünün A takım antrenmanlarında yer aldığı bildirildi.

Bazı idmanların 40'a yakın futbolcuyla yapıldığı ifade edilirken, transfer yasağı bulunan siyahbeyazlılarda kurmaylar genç kramponlarını önümüzdeki sezonlar için şimdiden hazırlamaya başladı.

ADA İLE YENİŞEMEDİ

Öz kaynaktan beslenmek zorunda kalan siyah-beyazlılarda özellikle orta saha ve hücum hattında gençlerden kalan süreçte daha fazla yararlanılacak. Üzümcü'nün özellikle orta alanda Enes Yetkin, Tugay Gündem, Mehmet Gündüz ile genç forvetler Enes Öğrüce ve Nurettin Küçükdeniz'in üzerinde durduğu öğrenildi. Öte yandan İzmir temsilcisi, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde Kuşadasıspor'la oynadığı hazırlık maçından 2-2 beraberlikle ayrıldı. Altay'ın gollerini altyapı patentli Enes Öğrüce ve Ali Kızılkuyu attı.

KADRONUN YAŞ ORTALAMASI 25

Ekonomik sıkıntılar yaşayan ve transfer yasağı bulunan Altay, sezona altyapı ağırlıklı kadrosuyla devam dikkat çekiyor. Kadrosundaki İbrahim ederken yaş ortalaması ise 25 olarak Öztürk, Murat Uluç (41), Paixao (38) ve Deniz Kadah (37) gibi deneyimli isimlere rağmen siyah-beyazlılarda Enes Öğrüce (15), Efe Sarıkaya (17), Mustafa Çalışkan, Enes Yetkin ve Nurettin Küçükdeniz (18), Tugay Gündem ve Mehmet Gündüz (19) gibi genç oyuncular yaş ortalamasını düşürüyor

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

ALTAY'DA Sinan Kaloğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevine sportif direktör Ayhan Tuna Üzümcü'nün getirildiği resmen açıklandı. Altay Kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız Tuna Üzümcü'ye emanet. Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar sonucunda, 2022-2023 sezonunun devamında teknik direktörlük görevine Tuna Üzümcü getirilmiştir. Tuna Üzümcü'ye yeni görevinde üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.