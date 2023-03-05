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Haberler Altay Bodrumspor: 2 - Altay: 0 | Maç sonucu

Bodrumspor: 2 - Altay: 0 | Maç sonucu

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Bodrumspor, sahasında Altay'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası açıklamada bulunan Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir "Oyuncu kardeşlerim maçın başından sonuna kadar oyuna hükmettiler" dedi. Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü ise "Ben hafta hafta daha iyi olacağımıza inanıyorum. Daha iyisini de yapabilecek oyuncu grubuna sahibiz" ifadesini kullandı.

AJANSLAR

05.03.2023, 16:44

Bodrumspor: 2 - Altay: 0 | Maç sonucu

Spor Toto 1'inci Lig'de 24'üncü haftada oynanan Ege derbisinde Bodrumspor evinde Altay'ı 2-0 mağlup etti. Bodrumspor'un gollerini 25'inci dakikada Kenan, 51'inci dakikada Gökdeniz attı. Bu sonuçla Play-Off hattındaki ev sahibi ekip puanını 41'e çıkarıp 3'üncü sıradaki yerini korudu. Son 7 maçında 6'ncı yenilgisini alan Altay ise 19 puanda kaldı. Altay'ın başında ilk maçına çıkan teknik direktör Tuna Üzümcü, göreve mağlubiyetle başladı.

Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinin ardından çeşitli illerden Bodrum'a yerleştirilen depremzedeler de müsabakayı takip etti. Bodrumspor taraftarları tribünde, "Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Geçmiş olsun Türkiye'm" pankartı açtı. Altaylı oyuncular sahaya üzerinde "Geçmiş olsun Türkiye" yazılı siyah tişörtlerle çıktı.

2'nci dakikada ev sahibi ekibin sağdan kullandığı kornerde arka direkte Gökdeniz kafayı vurdu, kaleci Eren topu kornere çeldi.
25'inci dakikada Bodrumspor öne geçti. Gökdeniz'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Kenan plase bir vuruşla topu uzak köşeye gönderdi: 1-0.

39'uncu dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Zeki'nin vuruşunda Bodrumspor kalecisi Sousa gole izin vermedi.
İlk yarı Bodrumspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
51'inci dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Sağdan Üzeyir'in ortasında kale önünde Gökdeniz düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 2-0.
62'nci dakikada soldan ceza sahasına giren Kenan'ın uzak köşeye vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.
83'üncü dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Soldan Cenk'in ortasında arka direkte topla buluşan Gökdeniz'in vuruşunda İbrahim meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.



90+6'ncı dakikada Hakan'ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Gökdeniz'in vuruşunda kaleci Eren topu kornere çeldi.

Müsabakayı Bodrumspor 2-0 kazandı.

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