Altay tepetaklak

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Altay, Rizespor'un ardından sahasındaki Ege derbisinde Manisa FK'ya da teslim oldu: 1-3. 29. dakikada Manisa ekibi golü buldu. Soldan Muhammet Taha Şahin'in ortasında bomboş pozisyonda topla buluşan Muhammed Mert, bekletmeden vurdu ve takımını öne geçirdi: 0-1. 34'te Altay skora denge getirdi. Soldan kazanılan serbest vuruşta Özgür ceza sahasına kesti, Sefa'nın uçarak kafa vuruşanda meşin yuvarlak önce direğe çarpıp sonra ağlara gitti: 1-1. 40'ta Muhammed Mert'in ara pasında soldan ceza sahasına giren Ballou, sert bir plaseyle fileleri sarstı: 1-2.

VAR İPTAL ETTİRDİ

57'de ceza sahasında Metehan'ın Paixao'ya yaptığı müdahale sonrası Hakem Alpaslan Şen penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesi sonrası pozisyon öncesinde Salih'in topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı iptal edildi. 66'da karşı karşıya pozisyonda kaleci Ömer, Paixao'ya gol izni vermedi. 67'de konuk ekip kontratağında soldan Fernandes yerden kesti, arka direkteki Prib'in vuruşunda top yan ağlarda kaldı. 88'de soldan ceza sahasına giren Burak Çoban'ın şutunda top yan direkten döndü. 90+5'te Kaan'ın sol kanattan uzun pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Fernandes, maçın skorunu belirledi: 1-3.

EVİNDE AVANTAJINI DEĞERLENDİREMEDİ

ALT sıralardan kurtulmaya çalışan Altay, takipçileri Denizlispor ve Altınordu'nun puan kaybettiği haftada Manisa FK'ya kaybederek ayağına gelen şansı kullanamadı. Mücadeleye kendisinden alt sıralarda yer alan takımların kaybıyla moralli çıkan siyahbeyazlılar, farkı açarak nefes alma fırsatını tepti. İzmir temsilcisi bir önceki hafta, fikstüre göre Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ağırladığı ancak deprem nedeniyle ligden çekilen Yeni Malatyaspor'u 3-0 hükmen yendikten sonra Ege derbisinde siyah-beyazlılara diş geçiremedi, evinde seri yapma şansını tepti.

ÜZÜMCÜ'DEN ZORUNLU ROTASYON

ALTAY'IN sahasında Manisa FK'yı ağırladığı karşılaşmada teknik direktör Tuna Üzümcü iki zorunlu değişiklik yaptı. İzmir temsilcisinde U-19 Milli Takımı'na davet edilen Efe Sarıkaya ve kart cezalısı Naderi'nin yerlerine Arda ve Özgür ilk 11'de görev yaptı. İzmir temsilcisinde sakatlığı süren kaleci Ozan ise bu hafta da kadroda yer almadı.

Berke ÖZBAY maçı yorumladı

İYİ BASLADI KÖTÜ BİTİRDİ

Sezon başından bu yana ekonomik sıkıntılarla boğuşan ve ayakta kalmaya çalışan Altay, Ege derbisinde Manisa FK karşısında oyuna iyi başlayan taraftı. Ön alanda yaptığı şok presle rakibinin oyun kurmasını engellemeyi başaran İzmir ekibi, orta sahada çok iyi alan daralttı. İlk yarım saatte Manisa FK'nın hata yapmasını ve top kaybetmesini başaran Altay, rakibin hızlı hücumuna cevap veremeyerek bir anda geriye düştü. Moral bozukluğu yaşayan İzmir ekibinin, takımın önemli bir parçası olan Björkander'in sakatlığıyla da canı sıkıldı. Ardından oyun kısmen dengelenirken, Altay'ın tecrübeli ismi Özgür'ün şık ortasında oyuna sonradan dahil olan Sefa'nın uçarak kafasıyla skora denge geldi. Derken bir anlık boşlukta Manisa FK yine topu çizgiden geçirmeyi başardı.

BÜYÜK TEHLİKE YAŞIYOR

İkinci yarıda ise Paixao'nun kaleciyle karşı karşıya pozisyonu değerlendirememesi, hakemin penaltı kararının VAR'dan dönmesi kırılma anlarıydı. Zaman zaman savunmada açık verse de 'hücum organizasyonları haricinde' mücadelenin savunma tarafına bakılacak olursa Altay kötü performans sergilemedi. Açıkçası siyah-beyazlı İzmir ekibinin sahada ve saha dışında verdiği mücadele sonrasında gelen puan kayıpları moral bozmayacak türden değil. Yüreğini ortaya koyan bir ekibin üst üste başarısız sonuçlar almasının ardından tekrar ayağa kalkmak elbette kolay değildir. Fakat Altay, gereken puanları bugün olmasa da yarın illaki alacak ve lige tutunacaktır. Bir parantez de hakem triosuna açmak gerekirse, dün verdiği kararlarda her iki taraf için de "standardı tutturmayı" başaramadı ve oyuna olumsuz anlamda büyük etkisi oldu ancak bahaneleri de bir kenara bırakalım. Her ne olursa olsun Altay kazanamıyor, kazanmakta büyük güçlük çekiyor ve büyük bir tehlike yaşıyor. Dün Ege derbisinde Altay, iyi başladığı maçı, kötü bitirdi...