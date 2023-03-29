Büyük Altay’da zorunlu rotasyon

Spor Toto 1. Lig'de üst sıralar için mücadele eden Altay'da üst üste gelen sakatlıkların ardından zorunlu rotasyon kapıda. Hafta sonu oynanan Manisa FK maçında Eric Björkander, Zeki ve Arda'nın sakatlık geçirmesi ile teknik heyet yarın oynanacak Erzurumspor FK mücadelesinde ilk 11'de mecburi değişim yapacak. İzmir temsilcisi, kendisiyle eşit puanda olan rakibini yenerek nefes almak isterken, fazla forma şansı bulamayan isimlere de çok büyük iş düşecek.

KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK OLACAK

İzmir ekibinde geçen maç Altay'ın tek golünü kaydeden Sefa'nın Björkander'in yerine, 19 yaşındaki Mehmet Gündüz'ün Zeki'nin yerine, Murat Berkan'ın ise Arda'nın yerine ise ilk 11'de oynaması öngörülüyor. Bu arada yarın Erzurumspor ile Altay arasında Erzurum'da oynanması gereken karşılaşma, 6 Şubat'taki deprem felaketlerinden etkilenen Kazım Karabekir Stadı'ndaki teknik incelemelerin sürmesi nedeniyle İstanbul'da Pendik Stadı'nda oynanacak.

ÜZÜMCÜ VE PAİXAO'DAN HAKEME TEPKİ GELDİ

İzmir ekibinin teknik direktörü Tuna Üzümcü, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Manisa FK maçı hakeminin verdiği kararlarla maçın önüne geçtiğini ve maçı adeta katlettiğini belirtti. Üzümcü, "1 puana üzüleceğimiz maçı basit hatalarla kaybettik. Erzurum'da kaybımızı telafi etmek zorundayız" ifadelerini kullandı. Altay'ın golcüsü Paixao mücadelede faul beklediği pozisyonu sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi.

BERKE ÖZBAY