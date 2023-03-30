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Haberler Altay Büyük Altay Erzurumspor karşısında

Büyük Altay Erzurumspor karşısında

İzmir ekibi, İstanbul Pendik Stadı’nda 17.00’de başlayacak maçta en yakın rakibini devirip nefes almak istiyor.

30.3.2023

Gazete

Büyük Altay Erzurumspor karşısında
Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesini veren Altay, 29. hafta mücadelesinde Erzurumspor FK'ya konuk olacak. Düşme hattını yakından ilgilendiren müsabaka bugün saat 17.00'de başlayacak. Deprem felaketi sonrası Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki hasar-tespit çalışmaları nedeniyle Pendik Stadı'nda oynanacak mücadelede hakem Burak Olcar düdük çalacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

MUTLAK GALİBİYET ARIYOR
Ligde 25 puanla 14. sırada yer alan siyahbeyazlılar, aynı puanı paylaşan ve averajla hemen üzerinde yer alan en ciddi rakibi Erzurumspor FK'yı yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor. Düşme barajındaki Erzurumspor ile arasında sadece 4 puanlık fark bulunan İzmir ekibi aksi sonuçta ise ligde korkulu rüya görmeye başlayacak. Son iki maçını da 3-1'lik skorlarla kaybeden Altay, bu müsabakayı final olarak görüyor.

KADRODA 4 EKSİK VAR
İzmir ekibinde sakatlığı bulunan Eric Björkander forma giyemeyecek, tedavileri süren Arda ile Zeki'nin durumları da maç saatinde netlik kazanacak. U21 Milli Takım kampından yeni dönen ve yorgun olan Efe Sarıkaya'nın bu hafta da görev yapması beklenmiyor.

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