Altay ışığı yaktı

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan kurtulmanın mücadelesini veren Altay, Erzurumspor FK galibiyetiyle kurtuluş ışığını yaktı. Kritik randevundan 3 puanla ayrılmayı başaran İzmir temsilcisi, en yakın rakiplerinden Erzurum ekibini yenerek son üç haftada 2 galibiyet alırken sahadan 1 kez de yenilgiyle ayrıldı. Siyahbeyazlılar, Eyüpspor ve Erzurum'u yenerken, geçen hafta Manisa FK'ya kaybetmişti.

DEPLASMAN KARNESİ DÜZELİYOR

Zorlu mücadeleden üstün taraf olarak ayrılmayı başaran Altay, son haftalardaki performansıyla deplasmanda sergilediği performansla alkış alırken, zayıf olan karnesini de düzeltmeye başladı. İzmir temsilcisi, deplasmanda Tuna Üzümcü yönetiminde çıktığı üç maçta iki kez sevinirken, hanesine 6 puan yazdırmayı başardı. Puanını 28'e çıkaran siyah-beyazlılar, iki ekibin düşeceği 1. Lig'de 12. sıraya yükselerek korku tünelinden biraz olsun uzaklaşmayı da başardı.

TOLGA ÜNLÜ'DEN FAİR-PLAY ÖRNEĞİ

ALTAY ile Erzurumspor FK arasında oynanan karşılaşmanın 90+5'inci dakikasında Altaylı Tolga Ünlü'den alkışlanacak hareket geldi. Karşılaşmanın uzatma bölümüne siyah-beyazlılar 4-2'lik skorla üstün girerken deneyimli futbolcu rakip ceza sahasında topla buluştu fakat rakibinin sakatlık yaşadığını görünce pozisyona devam etmedi. 33 yaşındaki oyuncunun bu hareketi rakip oyuncular ve taraftarlardan alkış aldı.

BERKE ÖZBAY