Büyük Altay kabustan uyandı

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altay, son haftalarda aldığı sonuçlarla kendine geldi, nefes aldı. Son 6 haftada 4 galibiyet alarak puanını 31'e yükselten İzmir ekibi alt sıralarla puan farkını açmayı başardı. Bu süreçte zirve hesapları yapan Eyüp ve Sakarya'yı yenmeyi başararak çok kritik galibiyetlere imza atan ve rakiplerine adeta çelme takan Altay, ligden çekilen Yeni Malatya'dan 3 puan alırken, en yakın takipçilerinden olan Erzurum'u da devirmişti. Ligde 12. sıradaki yerini korumayı başaran İzmir ekibi, düşme hattında yer alan Gençlerbirliği ile arasındaki puan farkını 1 maç fazlasıyla 10'a çıkardı. Siyah-beyazlı ekip, son 2 haftada ligden çekilen takımlardan hükmen galibiyetlerle 6 puan alacak düşme barajındaki Denizlispor'un ise 14 puan önünde yer alıyor. Tuzla, Erzurum FK ve Altınordu da Altay'ın gerisinde bulunuyor.



HEDEF SERİYİ SÜRDÜRMEK

Bu hafta Bandırmaspor'a konuk olacak siyah-beyazlıların teknik direktörü Tuna Üzümcü, iki kritik maçı kayıpsız geçmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Genç teknik adam, "Takımımı yürekten kutluyorum. Serilerin devamını getireceğiz. Bu galibiyetler tüm camiamıza armağan olsun" diye konuştu. Öte yandan Altay, sosyal medya hesaplarından da rakibi Sakaryaspor'a göndermeler yaptı.



MUTLU: DERİN BİR NEFES ALDIK

Altay Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, "Son derece zor bir maçı önemli bir skorla kazandık. Sakaryaspor bu ligin en iyi futbol oynayan kulüplerinden biri. Zor bir maçtı ama biz çok iyi bir hazırlık yaptık. Geçen hafta da Erzurumspor karşısında iyi bir galibiyet almıştık. Bunu taçlandırmamız gerekiyordu. Bu maçtan puan ya da puanlar almamız gerekiyordu ve biz de 3 puan aldık. Tabi bunda Sakaryaspor'un on kişi kalmasının payı var ama biz de bunu iyi değerlendirdik. Bu maçtan da 3 puan alarak derin bir nefes aldık. Böyle maçları kazanarak tehlike bölgesinden daha fazla uzaklaşmak istiyoruz. Kazandığımız için mutluyuz" şeklinde konuştu.



PAİXAO YİNE ZİRVEDE

Marco Paixao, bu sezon Spor Toto 1. Lig'de siyah-beyazlı ekibin hücum organizasyonlarında takımı yönlendirmesi ve liderlik yapmasının yanı sıra skora verdiği katkıyla da gol yükünü çekiyor. 38 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde Altay formasıyla 27 maça çıkarken, 17 gol kaydetti. Bu süreçte Portekizli oyuncu, takımının en fazla gol atan oyuncusu olurken, 1. Lig'de Sakaryaspor forması giyen Kabongo Kasongo ile de gol krallığını paylaşıyor.



ZEKİ VE CEYHUN'DAN TAKIMA DEV KATKI

Altay'ın Sakaryaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta gol atan Ceyhun Gülselam ile Zeki Yıldırım takımlarının gol yükünü çekmeye devam etti. Orta alanda görev yapan iki isim üçer gol attı. İki tecrübeli oyuncu, Paixao ve Eren Erdoğan'dan sonra en golcü isimler olarak dikkatleri çekiyor.



BERKE ÖZBAY

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