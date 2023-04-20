Heyecan fırtınası

Spor Toto 1. Lig'de son haftalara yaklaşılırken gözler hafta sonu oynanacak Altay-Göztepe derbisine çevrildi. İlk yarıda Gürsel Aksel Stadı'nda kanlı olaylara sahne olan ve yarıda kalan İzmir derbisi, iki takımın da dengelerini alt üst etmiş ve aldıkları cezalarla büyük darbe yemişti. Pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak olan kritik karşılaşma ezeli rekabetin de ötesinde, iki takımın da bulunduğu konum itibariyle ayrı bir önem taşıyor. Altay ve Göztepe arasındaki zorlu karşılaşma Play-Off yarışı ile kümede kalma yarışını da derinden etkileyecek. Geçen sezon Süper Lig'den birlikte düşen iki ezeli rakipten biri olan Altay, sezon başından bu yana ekonomik sıkıntılar ve transfer yasağı nedeniyle kritik maça tehlike bölgesinde girecek. Geçen hafta G.Birliği ile berabere kalarak 32 puanla 13. sırada kendine yer bulan ev sahibi siyahbeyazlılar, ateş hattıyla arasındaki 4 puanlık farkı açıp nefes almak istiyor.

SERİ PLANLIYOR

Ligde son 6 maçını kazanarak, 53 puanla 6. sıraya yükselen Göz-Göz ise hem ezeli rakibini devirip galibiyet serisini sürdürmek, hem de Play-Off'u garantileyip Süper Lig'e direkt çıkacak olan ikinci bilet için avantajlı konuma geçmek istiyor.

SARI-KIRMIZILILAR EGE'DEN ÇIKMIYOR

Göztepe, geçtiğimiz hafta evinde oynadığı Eyüpspor maçıyla birlikte Ege serüveninin startını verdi. Pazar günü Altay'a konuk olacak Göz- Göz daha sonra deplasmanda Manisa FK ile oynayacak. Bu maçın ardından Adanaspor'dan hükmen galibiyet alacak olan İzmir ekibi, evinde Çaykur Rizespor ile oynadıktan sonra son hafta Bodrum'a konuk olacak.

144 GÜNLÜK HASRET NİHAYET SONA ERİYOR

Altay, ilk yarıda Gürsel Aksel Stadı'nda çıkan olaylar nedeniyle aldığı seyircisiz oynama cezası sonrası taraftarlarına yine bir Göztepe maçıyla ilk kez kavuşacak. PFDK'dan derbi sonrası 6 maç seyircisiz oynama cezası alan siyah-beyazlıların hasreti, Hatay ve Yeni Malatya'nın ligden çekilmesiyle uzamıştı. Altay'da taraftarlar tam 144 gün sonra yeniden taraftarlarıyla bir araya gelecek. Mustafa Denizli Stadı'nın derbide uzun süre sonra taraftarla buluşacağı pazar günü kapalı gişe olması bekleniyor.

GÖZTEPE TARAFTARI YOK

Göztepe ve Altay arasında ilk yarıda çıkan olaylar nedeniyle, pazar günkü derbiyi konuk sarı-kırmızılı taraftarlar izleyemeyecek. İl Güvenlik Kurulu derbiye Göztepe taraftarının alınmaması yönünde karar alırken, takımının yanında olamayacak olan sarı-kırmızılı taraftarın, pazar günü Göztepe kafilesini Mustafa Denizli Stadı'na meşaleler ve tezahüratlarla uğurlaması bekleniyor.