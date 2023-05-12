Sıra camiada

Spor Toto 1. Lig'de bitime 2 hafta kala kümede kalmayı garantileyen Altay'da teknik direktör Tuna Üzümcü, Yeni Asır Gazetesi'ni ziyaret ederek geride kalan süreç ve gelecek planlamaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sezona maddi imkansızlıklar ve transfer yasağıyla başlayan, kadrosundaki tecrübeli futbolcuları elinde tutmak için büyük çaba sarf eden, buna ek olarak altyapısında genç futbolcularla lige başlayan, devamında da puan silme ile seyircisiz oynama cezası alan İzmir temsilcisinde Üzümcü, lige tutunmanın şampiyonluk kadar önemli olduğunu ifade etti.

Çok zor bir dönemde göreve geldiğini ifade eden Üzümcü, "Serkan Özbalta'nın takımdan ayrılmasının ardından geçen yıl yapılan kongrede yönetici Atakan Atalay ile 3 yıllık planlama yaptık. Ayhan Dündar ve yönetimi de bu planımızı hayata geçirme fırsatı verdi. Ta ki Sinan hocayla yollar ayrılana kadar bu planımız işledi. Bu süreçte Altay'ı ayağa kaldıracak hocalar aradım" dedi.

"ZOR DÖNEMDE GÖREVE GELDİM"

Ancak takımı kimseye teslim edemediklerini kaydeden genç çalıştırıcı, "Kimsenin tanımadığı birçok genç oyuncumuz var. Benim sahneye çıkmam gerekiyordu. Başkan Ayhan Dündar'ın ricasıyla çok zor bir dönemde göreve soyundum" dedi. Sezon boyunca destek göremediklerini söyleyen Tuna

ÜZÜMCÜ, "ÇOK YALNIZ BIRAKILDIK

Bu sezon Büyük Altay'ın yalnızlığı da büyük oldu. Birçok camia büyüğümüz tebrik için bile aramadı. Biz kısıtlı imkanlarla, zor şartlar altında elimizi taşın altına koyduk, elimizden geleni yaptık.

Şimdi sıra Altay camiasında" şeklinde konuştu. Taraftarıyla, futbolcusuyla, camiasıyla kenetlenen bir Altay'ın başarılı olmama ihtimalinin olmadığını vurgulayan Üzümcü, "İnanırsak, birlik ve beraberlik içinde önümüzdeki sezon da Altay'ın başarılı olacağına inanıyorum" mesajı verdi.

CEVAPSIZ SORULAR VAR

Altay'ın gelecek adına problemleri henüz çözemediğini belirten Üzümcü, başarının gelmesi için öncelikle soruların cevaplanması ve belirsizliklerin ortadan kalkmasının gerektiğini ifade etti. Genç çalıştırıcı, "İdari anlamda ilk olarak kongre sürecimiz var. liklerin Başkanımızın devam edip etmeyeceği, kongreden nasıl kararlar çıkacağının cevaplanması gerek. İkinci olarak futbolcuların alacaklarının ne zaman ödeneceği, FIFA ve TFF'ye başvuran oyuncuların nasıl bir yol izleyeceği var. Bu oyuncuların kadroda tutulması, daha erken bir hazırlık süreci geçirmemiz gerekiyor" dedi.

PAİXAO, BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ

Tuna Üzümcü, siyah-beyazlı kulüpte bu sezon 5. yılını dolduracak olan Marco Paixao'nun kendileri için çok değerli ve özel bir oyuncu olduğunu ifade etti. Portekizli yıldızın, çok profesyonel olduğunu ifade eden Üzümcü, "Paixao idmanlarda ve maçlarda sahaya her zaman yüzde yüzünü koyuyor. Bu da bize güven rakiplerine korku veriyor. Onun sahada olması genç oyuncuları da ateşliyor, geliştiriyor. Bizde ligde kalmamıza rağmen 18 golle zirvede yer alan Paixao'yu 4. kez gol kralı yapmak için Tuzla maçına çıkacağız" dedi.

GELEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİREBİLİRİZ

ALTAY Teknik Direktörü Tuna Üzümcü bu sezon vitrine çıkardıkları genç yıldızları kaynak yaratmak adına satabileceklerini ifade etti. Üzümcü, kaleci Eren Karataş, Eren Erdoğan ve Efe Sarıkaya'ya teklifler geldiğini ifade ederken, "Hedefimiz bu oyuncuları bu sene de kadromuzda tutup daha fazla parlatmak. Yola çıkarken de bunu amaçladık. Kadromuzdaki genç oyunculara tecrübe kazandırıp, altyapıdan gelecek oyuncularla harmanlayarak 3 sene sonunda Altay'ın formasını giyebilecek, ayakta tutabilecek hale getirmekti ve ilk senemizi başarıyla tamamladık" dedi.

"OYUN SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRDİM"

Altyapısından yetiştiği siyah-beyazlı kulüpte önce sportif direktörlük, ardından teknik direktörlük kariyerine başlayan Tuna Üzümcü "Cesur olmazsanız, risk almazsanız başarılı olamıyorsunuz" derken, takımın başına geçtikten sonra sistemi değiştirdiğini ifade etti. Üzümcü, "Göreve geldikten sonra radikal bir karar aldım. Bir yılı aşkın süredir 5'li savunma oynayan Altay'ı 4-2-3-1'e, 4-3-3'e çevirdim. Farklı sistem, farklı oyuncu tercihleri ve taktikler denedik. Oyuncu grubumuzun yapısına ek olarak, gösterdikleri özveriyle ve sistemimizin disiplinle birleşmesiyle çok önemli puanlar aldık ve hedefe ulaştık" dedi.

BERKE ÖZBAY