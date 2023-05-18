Altay’da gençler parladı

Spor Toto 1. Lig'de bitime 2 hafta kala lige tutunan ve bayram yapan Altay'da büyük bir sevinç yaşanırken, bir yandan da altyapıdan A takıma çıkan isimlerin performansları sevindirdi. Maddi zorluklar ve transfer yasağıyla sezona başlayan İzmir temsilcisinde sezon başında altyapıdan A takıma çıkarılan Eren Karataş, Murat Berkan Demir, Arda Gezer, Eren Erdoğan, Efe Sarıkaya, Onur Efe, Kutay Yokuşlu, Yusuf Tekin, Mehmet Gündüz ve Enes Yetkin gibi genç futbolcuların performansları gelecek vadetti. Siyah-beyazlılarda altyapının bu başarısı adeta şampiyonluk etkisi yarattı.

PERFORMANSLARI BEĞENİLDİ

İzmir temsilcisinde takımda skora en fazla katkı veren isim ise Eren Erdoğan oldu. 28 maçta forma giyerek 2 gol, 5 de asist katkısı vererek 7 gole direkt etki eden 21 yaşındaki futbolcu, yıldızını parlattı.

Savunmada Efe 26 mücadelede görev yaparken, Salih ise 32 mücadelede oynadı, 3 gol attı. Altay'da Yusuf 24, Arda 22, Kutay ve Mehmet 20, Enes 11, Murat 9 ve Onur Efe ise 5 maçta görev yaptı. Kaleci Eren ise Ozan'ın sakatlığı sonrası devraldığı kalede oynadığı 14 maçta yaptığı kritik kurtarışlar ve sergilediği performansla güven verdi.

BERKE ÖZBAY