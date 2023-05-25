Altay’da hesap vakti

Spor Toto 1. Lig'de transfer yasağı ve maddi sıkıntılara rağmen kümede kalmayı başaran Altay'da oyuncuların bir kısmının kongre sürecine göre hareket edeceği ifade edildi. Siyah-beyazlı takımda oyuncuların büyük bölümünün kulüpten alacaklı olduğu, ödeme yapılmaması durumunda özellikle tecrübeli futbolcuların kulüpten ayrılabileceği dile getirildi. Sezon devam ederken uzun süre ödeme yapılmayan Zeki, Tolga ve Naderi gibi bazı deneyimli oyuncuların takımdan ayrılma noktasına geldiği ancak ikna edilerek fedakarlık yaptıkları ve mücadeleye devam ettikleri bildirildi. Altay'da gözler bir yandan da 29 Mayıs Pazartesi günü yapılması planlanan ancak çoğunluk sağlanamazsa 5 Haziran'da yapılacak olan kongreye çevrildi.

ESKİ YILDIZLAR DESTEK VERDİ

Ligin son haftasında evinde 3-1 kazandığı Tuzlaspor maçında sahaya "Büyük Altay, Türkiye'nin Futbolcu Fabrikası" pankartıyla çıkan Altay'da kulübün sosyal medya hesabından da paylaşılan bu gönderinin altına Altay patentli oyuncular Okay Yokuşlu ve Kazımcan Karataş'tan da destek geldi, "Biz Büyük Altay'ız" mesajları paylaştı. İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion forması giyen Okay ve sezon başında Galatasaray'a transfer olan Kazımcan, "Tükenmez Bir Kaynak Okuldur Altay" yorumları yaptı. Altay, Tuzlaspor randevusuna altyapıdan yetişen ilk 11'de 6, sonradan oyuna giren 5 olmak üzere toplam 11 oyuncusuna şans verdi.