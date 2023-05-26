Altay’da flaş iddia

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da 5 Haziran'da yapılacak olağan genel kurul öncesi Eski Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun yeniden başkanlığa aday olma kararı aldığı iddia edildi. Göreve 20 Mayıs 2022'de gelen mevcut Başkan Ayhan Dündar'dan önce 2016-2022 yılları arasında 6 yıl başkanlık yapan ve bu süreçte İzmir temsilcisini 3'üncü Lig'den Süper Lig'e taşıyan Ekmekçioğlu, siyah-beyazlı takımın yeniden 1'inci Lig'e düşmesine engel olamamıştı.

İBRA EDİLMİŞTİ

Geçen yıl 28 Nisan 2022'de yapılan ve "İbra" tartışmaları nedeniyle üyelerin kavgaya tutuştuğu olaylı olağanüstü genel kurulda ibra edilerek görevi bırakan Özgür Ekmekçioğlu, siyah-beyazlı kulübün Süper Lig'den 400 milyon TL'ye yakın borç yüküyle düşmesi nedeniyle eleştiri okları ve tepkilerin odak noktası olmuştu.

Dündar ve Köroğlu bekliyor

ALTAY'DA Özgür Ekmekçioğlu'nun aday olacağı iddiası dışında eski yönetici Umut Köroğlu'nun da göreve soyunabileceği biliniyor. 'Göreve talip olan varsa gelsin anlatsın' diyen Altay Başkanı Ayhan Dündar'ın yaşanan gelişmeleri izleyeceği hatta Umut Köroğlu ile birlikte ortak liste yapabileceği öne sürüldü.