Altay’a Cenk müjdesi

SPOR Toto 1. Lig'de transfer yasağı ve tarihi borç yüküyle kümede kalmayı başaran Altay'a altyapısından yetişen Kazımcan Karataş'ın ardından milli yıldız Cenk Özkaçar'dan da müjdeli haber geldi. İspanya'da La Liga'nın köklü ekiplerinden Valencia'nın sezon başında Fransız kulübü Lyon'dan kiraladığı genç stoperin sözleşmesinde yer alan "5 milyon Euro bonservis karşılığında satın alma" maddesini kullanma kararı aldığı öğrenildi

Valencia opsiyonu kullanırsa Altay da sözleşme şartları gereği 22 yaşındaki futbolcunun transferinden 500 bin Euro (11 milyon TL) daha kazanacak. İzmir temsilcisi, altyapısında yetiştirip 2020 yazında henüz 19 yaşındayken 1.5 milyon Euro bonservisle Olympique Lyon'a sattığı Cenk'in sözleşmesine sonraki transferinden de yüzde 10 pay alma maddesi koydurmuştu.

GENÇLER CAN SUYU OLDU

LYON'DA fazla şans bulamayarak geçen sezon Belçika'da Leuven'e bu sezon da İspanyol devi Valencia'ya kiralanan Cenk, performansıyla dikkat çekti. A Milli Takım kadrosuna girmeyi de başaran Cenk, bu sezon La Liga'da 14'ü ilk 11'de 17 maçta forma giydi. Sezon başında Galatasaray'a 20 milyon TL'ye sattığı Kazımcan Karataş'tan sarı-kırmızılılar şampiyon olunca 2 milyon TL bonus kazanan siyahbeyazlılara Cenk'ten gelecek para da can suyu olacak