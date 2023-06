Hedefim milli takım

Spor Toto 1. Lig'de transfer yasağı ve maddi imkansızlıklarla geride kalan sezonda gösterdiği başarılı performansla A takımda düzenli forma şansı bulan Eren Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Futbolcu bir aileden geldiğini ve en büyük hedefinin A Milli Takım formasını giymek olduğunu ifade eden 22 yaşındaki futbolcu, transfer iddiaları hakkında ise, "Bu sene Büyük Altay için elimden gelenin fazlasını sahaya yansıtmak için mücadele ettim. Şu an tek düşüncem ve önceliğim Altay ancak zaman ne gösterir bilinmez" dedi.

FUTBOLCU AİLEDEN GELİYOR

Futbolu hayatının olmazsa olmazı olarak gördüğünü ifade eden Eren, "Benim için futbol tamamen bir hayat felsefesi diyebiliriz. Çünkü babam, amcam ve abim hepsi futbolcuydu" diye konuştu. Bulunduğu noktaya gelmek için çok büyük çaba sarf ettiğini ve iyi bir sezon geçirdiği için mutlu olduğunu belirten genç futbolcu, "Sürekli üstüne koymak için kendimi motive ettim. Forma giydiğim her karşılaşmada Altay kültürüne yakışır şekilde formamızın değerini bilerek mücadele etmeye gayret ettim" dedi. Altay'ın futbolcu fabrikası olduğunu vurgularken, taraftarların desteğini her zaman hissettiklerini de aktaran Eren, "Tüm futbolcular taraftarlarımızın göz bebeği. Taraftarlarımız her zaman destekleri ve duaları ile yanımda oldu. Bu sene çok zor bir dönem yaşadık. Bu süreçte taraftarlarımızın desteğini hep hissettik. Gerçek bir aile ortamını Büyük Altay çatısı içerisinde her zaman hissediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

KAZIMCAN AÇIKLAMASI

SÜPER Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ın sezon başında Altay'dan transfer ettiği sol bek Kazımcan Karataş, eski kulübüne 16 milyon TL'lik bonus getirdi. Altay, Galatasaray'ın şampiyon olması durumunda sarı-kırmızılı kulübün Kazımcan için herhangi bir bonus ödemeyeceğini açıklarken, Galatasaray'ın Kazımcan'ın sonraki satışından elde edeceği karın yüzde 10'unu Altay'a vereceği öğrenildi. Genç oyuncu 5 yıl kaldığı takdirde Galatasaray, Altay'a 2 milyon TL ödeme yapacak. Şampiyonlar Ligi'nde ve milli takımda forma giymesi durumunda Kazımcan yine Altay'a para kazandıracak.

NADERİ'YE ULUSAL GÖREV

İKİ sezondur Altay forması giyen başarılı sol bek Mohammad Naderi'ye milli davet geldi. Siyahbeyazlıların 26 yaşındaki futbolcusu kariyerinde 2. kez İran Milli Takımı'na davet edildi. Daha önce 2019'da ülkesinin formasıyla 1 maçta forma giyen deneyimli savunmacının Afrika Uluslar Kupası B Grubu'nda 13 Haziran'da oynanacak Afganistan maçında forma giymesi bekleniyor.