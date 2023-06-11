Altay’da görev dağılımı tamam

Olağan Seçimli Genel Kurulunu yoğun bir katılımla ve demokrasi şöleni havasında gerçekleştiren Altay'da yeni oluşturulan yönetim kurulunun görev dağılımı açıklandı. Geçtiğimiz sezon öncesi ateşten gömleği giyerek sorumluluk alarak başkan seçilen Ayhan Dündar tek liste olarak girdiği seçimde güvenoyu alırken, geçen seneki yönetim listesinin tamamına yakını yenilendi.

TÜRKOĞLU VE PERVANE 2. BAŞKAN

Dündar'ın listesinde görev dağılımı şu şekilde: Ercan Türkoğlu ve Murat Pervane (Başkan Yardımcısı), Cemil Kaya (Sayman), Arzu Külahçıoğlu Altıntoz (Genel sekreter ve basın sözcüsü), Süleyman Özkaral (Profesyonel şube sorumlusu), Aşkın Yenilmez (Taraftar sorumlusu), Ali Oğuz Yavaş (Altyapı sorumlusu), İhsan Saraç (Lisanslı ürün ve sponsorluk sorumlusu), Fuat Ocakoğlu, Cem Kayacan, Berk Hızlıateş (Kurumsal iletişim sorumluları), Yağız Ergün, Aybora Kıvılcım (Amatör şubeler sorumluları), Fatih Sadıkay (Hukuk işleri sorumlusu). İzmir ekibinde Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü olarak kadın yönetici dikkat çekerken başkan Ayhan Dündar, Arzu Külahçıoğlu Altıntoz'a güvenlerinin tam olduğu belirtti.

TUNA ÜZÜMCÜ GÖRÜŞME ODASINA

Başkan Ayhan Dündar ve kurmayları görev dağılımı yaparak resmen mesaiye başlarken, yeni yönetimin önceliği teknik heyet olacak. Sezona Sportif Direktör olarak başlayıp sonrasında teknik direktörlüğe soyunup takımı ligde tutan Tuna Üzümcü ve ekibi ile yola devam edilecek. Başkan Dündar'ın, Üzümcü ile hafta içinde bir görüşme yaparak yol haritasını da çizeceği öğrenildi.