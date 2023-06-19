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Haberler Altay Altaylı Naderi, Boluspor forması giydi! Kafaları karıştırdı...

Altaylı Naderi, Boluspor forması giydi! Kafaları karıştırdı...

Altay’da bu sezon başarılı bir sezon geçiren Altaylı Naderi, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde ağırlık hareketleri yaparken Boluspor formasını giymesi kafaları karıştırdı.

İHA

19.06.2023, 14:17

Altaylı Naderi, Boluspor forması giydi! Kafaları karıştırdı...
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da yabancı oyuncuların alacaklarının ödenemediği bu süreçte siyah-beyazlıların İranlı oyuncusu Mohammad Naderi'nin yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde vücut çalışması yaparken Boluspor formasını giymesi kafaları karıştırdı. 26 yaşındaki oyuncunun alacaklarını tahsis edemediği için boşa çıkıp 'Boluspor'a mı' gideceği yönündeki soruları akıllara getirdi. Siyah-beyazlı taraftarlarda sosyal medyadan yaptıkları yorumlarla İranlı sol beki bu davranışı sebebiyle eleştirirken yönetimden de oyuncunun durumuyla alakalı bir açıklama yapılmasını istediklerini dile getirdiler.
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