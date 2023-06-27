Altay’da Paixao krizi

Maddi imkansızlık ve transfer yasağına rağmen Spor Toto 1. Lig'de tutunmayı başaran Altay'da Marco Paixao şoku yaşanıyor. Siyahbeyazlı ekipte 5 sezonu geride bırakan ve 4 kez gol kralı olarak kulüp tarihine geçen Portekizli futbolcunun sözleşmesini tek taraflı feshettiği öğrenildi. İzmir ekibiyle bir yıl daha kontratı bulunan 38 yaşındaki tecrübeli golcü bir süre önce 300 bin Euro'luk alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle kulübe federasyon kanalıyla ihtarname göndermişti. Ayhan Dündar başkanlığındaki yönetimin, Paixao'nun alacağını yatıramadığı ve Portekizli yıldızın bu nedenle boşa çıktığı iddia edildi.

YENİ DURAĞI İSTANBUL

Birinci Lig ekiplerinin uzun süredir peşinde koştuğu 'Marco Paşa' lakaplı oyuncunun yeni durağının İstanbul olacağı ifade edildi. Geçen sezon Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Ümraniyespor'un Portekizli golcü ile büyük oranda anlaşma sağladığı ve imzaların atılmasının an meselesi olduğu iddia edildi.

SİYAH-BEYAZLILARDA LİSANS TEHLİKESİ

ALTAY'IN geçen sezon olduğu gibi yeni sezonda da Ulusal Kulüp Lisansı alamama tehlikesi bulunuyor. Alacaklarını ödeyemediği eski yabancı futbolcularıyla FIFA'da davalık olan transfer yasaklısı siyah-beyazlılar, gerekli kriterleri yerine getirememesi nedeniyle geçen sezon 3 puan silme cezası almıştı. Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında lisans alamayan Altay gibi kulüplere para cezası ve 30 günlük ek süre verildi. Başkan Ayhan Dündar ve kurmayları, bu sürede eksikleri tamamlamak için yoğun çaba sarf ediyor.