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Haberler Altay Bir kanca da Zeki’ye

Bir kanca da Zeki’ye

Transferin gözde ekibi Altay’ın 32 yaşındaki deneyimli orta sahasına Bolu ve Gençlerbirliği’nin ilgisinin olduğu ifade edildi.

BERKE ÖZBAY
Bir kanca da Zeki’ye

Spor Toto 1. Lig'de zorluklarla geçirdiği sezonun ardından gözünü yeni sezona çeviren Altay'da bir kanca da Zeki Yıldırım'a atıldı. Transferin gözde takımı İzmir temsilcisinde Tolga, Özgür, Ceyhun, Naderi, Paixao, Björkander'in ardından deneyimli futbolcuya Boluspor ve Gençlerbirliği'nin ilgisinin olduğu ifade edildi. Üç sezondur siyah-beyazlı formayı terleten 32 yaşındaki orta saha geride kalan sezonda 22 maçta görev yaparken 2 gol, 4 de asist ile skora önemli katkı vermişti.

SİNAN KALOĞLU DA İSTİYOR

Altay'ın lige tutunmasında önemli pay sahibi olan Zeki'yi İzmir ekibinin eski teknik direktörü ve şu an Gençlerbirliği'ni çalıştıran Sinan Kaloğlu'nun da takımda görmek istediği iddia edildi. Başkent ekibinde kurmayların masaya getirdiği orta saha için onay veren Kaloğlu'na ek olarak Boluspor'un da bayramdan sonra resmi temaslara başlayacağı kaydedildi.

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