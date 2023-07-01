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Altay’da altyapı Akın’a emanet

İzmir ekibi, unutulmaz oyuncuları arasında yer alan başarılı ismi Zafer Bilgetay’ın yerine altyapı koordinatörlüğüne getirdi

Altay’da altyapı Akın’a emanet
SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da altyapı koordinatörlüğü görevine Zafer Bilgetay'ın yerine İbrahim Akın'ın getirildiği öğrenildi. Siyahbeyazlı kulüpte geçtiğimiz günlerde teknik direktör Tuna Üzümcü ile yapılan imza töreninde yer alan Akın, İzmir temsilcisinde 2019'da altyapı sorumlusu, 2021'de sportif direktör olarak çalışıp, geçen yıl ocak ayında görevden alınmıştı. Altyapısından yetiştiği Altay'ın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan İbrahim Akın, futbol kariyerinde 2004'te ayrıldığı İzmir ekibine 12 yıl sonra dönüp 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de iki kupa kaldırdı. Futbolu 2019'da Altay'da bırakan Akın, 2022'de takım Süper Lig'deyken Özgür Ekmekçioğlu başkanlığındaki eski yönetimle yaşadığı problemler nedeniyle olaylı bir şekilde kulüpten ayrılmıştı.
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