Altay’da Akın imzaladı

YENİ sezon planlamasını sürdüren Altay'da İbrahim Akın gençlik gelişim sorumlusu olarak göreve getirildi. Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişip uzun yıllar forma giyen ve şampiyonluk yaşayan, kulüpte bir dönem sportif direktör olarak da görev yapan İbrahim Akın'ın imza törenine kulüp başkanı Ayhan Dündar, Altay Akademi Başkanı Ali Oğuz Yavaş ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Akademi Başkanı Yavaş, "Yetiştirici kimliğimizin bizlere en büyük armağanlarından birisi olan İbrahim Akın'ın tekrar kulübümüzde görev alması bizler için mutluluk verici. Akademi takımlarının ne kadar önemli olduğunu geçtiğimiz sezon hep beraber yaşadık. İbrahim hocamıza ve ekibine yeni görevinde başarılar diliyoruz" dedi. "Altay, bizi biz yapan en önemli yer" diyen Gençlik Gelişim Sorumlusu İbrahim Akın, "Görev almak, hizmet etmek tüm Altaylılar için büyük gurur. Tekrar bu gururu yaşadığım için teşekkür ediyorum" dedi.

ALTAYLILIK KÜLTÜRÜNÜ AŞILAYACAĞIZ

AKIN, "Teknik direktörümüz Tuna Üzümcü, yardımcı antrenörü Fatih Egedik hocamızla beraber tesislerimizde bu sahalarda futbol oynadık. Futbolcu olarak A takıma yükselmenin ne denli büyük bir gurur olduğunu en iyi bilenlerdeniz. Tuna hocamız ile koordineli bir çalışma içinde olacağız. Tek amacımız akademi takımlarımızda yer alan futbolcu evlatlarımızın gelişimine yardımcı olmak, onların seviyelerini yükseltmek ve en önemlisi Altaylılık kültürünü aşılamak olacaktır" şeklinde konuştu. F.Bahçe'den kiralanan Emir Ortakaya'nın kulübüne geri dönmesi üzerine İzmir ekibi Trabzonspor'da forma giyen 19 yaşındaki stopere dört yıllık imza attırdı

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Altay, yeni sezon hazırlıklarına genç oyuncularıyla dün Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde toplanarak başladı. Teknik Direktör Tuna Üzümcü nezaretinde başlayan kampın birinci etabında akademi futbolcuları ve A takımda yer alan genç oyuncular yer alacak. Siyah-beyazlılar, 5-7 Temmuz tarihleri arasında yapılacak sağlık kontrollerinin ardından ikinci etap kampına başlayacak. Altay'ın 8 Temmuz'da Afyon'da kampa girmesi planlanıyor.

İZMİR EKİBİNDEN ZAFER BİLGETAY'A TEŞEKKÜR

ALTAY'DA Gençlik Geliştirme Sorumluluğu görevini üstlenen siyah-beyazlıların sembol isimlerinden Zafer Bilgetay'la yollar ayrıldı. İzmir ekibinde sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla "Zafer Bilgetay hocamıza kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.