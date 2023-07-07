Altay’ın sağlığı Egepol’e emanet

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarına başlayan Altay ile Egepol Sağlık Grubu Hasaneleri arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Sözleşme kapsamında Altay'ın bünyesinde görev yapan tüm profesyonel ve altyapı sporcu ile teknik heyetin sağlık hizmeti Egepol Hastaneleri tarafından sağlanacak. Siyah-beyazlı ekip, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Takımımız bu sezon Egepol Hastaneleri tarafından sağlık hizmetlerini karşılayacak. Bu birliktelik için çok mutluyuz" ifadelerine yer verildi.