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Haberler Altay Altay’ın sağlığı Egepol’e emanet

Altay’ın sağlığı Egepol’e emanet

Siyah-beyazlılar, Egepol ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Altay’ın sağlığı Egepol’e emanet
Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarına başlayan Altay ile Egepol Sağlık Grubu Hasaneleri arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Sözleşme kapsamında Altay'ın bünyesinde görev yapan tüm profesyonel ve altyapı sporcu ile teknik heyetin sağlık hizmeti Egepol Hastaneleri tarafından sağlanacak. Siyah-beyazlı ekip, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Takımımız bu sezon Egepol Hastaneleri tarafından sağlık hizmetlerini karşılayacak. Bu birliktelik için çok mutluyuz" ifadelerine yer verildi.
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