Altay hareketli

Spor Toto Birinci Lig'de yeni sezon hazırlıklarına başlayan Altay, iç transferde önemli bir mesafe kat etti. Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayacak olan siyah-beyazlılar, sol bek Özgür, ön libero Ceyhun Gülselam, stoper İbrahim Öztürk ve forvet Deniz Kadah'tan sonra iki oyuncuyla daha anlaşma noktasına geldi. Yönetimin orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım ve sağ bek Tolga Ünlü ile el sıkışmak için büyük yol kat ettiği ifade edildi.

TAKIM BUGÜN AFYON'A GİDECEK

Transfer yasağının sürmesi nedeniyle mevcut kadrosunu korumaya çalışan siyah-beyazlılar, Zeki ve Tolga'dan sonra kaleci Ozan, santrfor Paixao, sol bek Naderi ve stoper Björkander'i ikna etmeye çalışacak. Öte yandan ilk etap çalışmalarını İzmir'de tamamlayan Altay, bugün Afyon'da kampa girecek.