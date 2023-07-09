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Haberler Altay Altay'da iç transfer çalışmaları sürüyor! Gözler o futbolcuda

Altay'da iç transfer çalışmaları sürüyor! Gözler o futbolcuda

Spor Toto 1. Lig'de yer alan Altay'da iç transfer çalışmaları devam ediyor. İzmir ekibinde yönetim ibreyi usta golcü Marco Paixao'ya çevirdi. Tecrübeli futbolcu geçen sezon attığı gollerle gözde olmuştu.

DHA
Altay’da iç transfer çalışmaları sürüyor! Gözler o futbolcuda
Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da iç transfer görüşmelerini sürdüren yönetim, ibreyi usta golcü Marco Paixao'ya çevirdi. Geçen sezon attığı 21 golle 1'inci Lig'de forma giydiği 4'üncü sezonda da gol kralı olup tarihe geçerken, siyah-beyazlı takımın kümede kalmasında önemli rol oynayan Portekizli santrforun yuvada kalmaya yakın olduğu bildirildi. Geçmiş dönem alacakları olan Paixao'nun yarın kente gelip yönetimle masaya oturması bekleniyor. Yönetim ve 38 yaşındaki tecrübeli golcü arasında ufak pürüzler kaldığı, imzaların yakın olduğu ifade edildi. Altay'dan ayrılmayı düşünmeyen Paixao'nun sağlık kontrollerinden geçip Afyon kampına katılması bekleniyor. Paixao'ya Ümraniyespor başta birçok kulüp talip olmuştu.
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