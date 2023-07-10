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Altay’da Tuna Üzümcü’nün ekibi açıklandı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay’ın Teknik Direktörü Tuna Üzümcü’nün ekibi belli oldu. Siyah-beyazlı takımın kadrosu resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

İHA
Altay’da Tuna Üzümcü’nün ekibi açıklandı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da Tuna Üzümcü, geçtiğimiz sezonun son bölümünde Sinan Kaloğlu'nun yerine siyah-beyazlı ekibin başına geçmişti. Bu süreçte İzmir ekibinde 14 maça çıkan Üzümcü, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. 40 yaşındaki çalıştırıcı, toplayabileceği 41 puanın 21 puanını topladı ve maç başına 1.5 puan ortalamasını tutturdu. Durum böyle olunca siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Tuna Üzümcü ile yeni sezonda da devam etme kararı aldı. Kendi ekibini oluşturan Üzümcü'nün yeni teknik kadrosu, Altay'ın resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Teknik direktör Tuna Üzümcü'nün teknik kadrosu şu şekilde:

Birinci Antrenör: Fatih Egedik

Birinci Kaleci Antrenörü: Recep Öztürk

Maç Performans Analiz Ant.: Mehmet Can Karagöz

Atletik Performans Antrenörü: Özkan Güler

Antrenör: Özkan Kılıç

İkinci Kaleci Ant.: Uğur Karaosmanoğlu

Antrenör: Gökalp Erbuğa

Maç Performans Analiz Yardımcı Ant.: Kerem Gül

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