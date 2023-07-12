Altay’a müjde

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da Başkan Ayhan Dündar, camiaya beklenen müjdeyi verdi. Afyon'da sezon hazırlıklarına başlayan transfer yasaklısı siyahbeyazlı ekipte yönetim, takımın önemli gol silahı Marco Paixao ile de anlaşma sağladı. Portekizli santrforun izinli olduğunu ve yarın İzmir'e geleceğini belirten Başkan Dündar, "Paixao ile her konuda anlaştık, kampa katılacak. Diğer yabancı oyuncularımız Björkander ve Naderi ile görüşmelerimiz sürüyor. Kulübün şartlarına uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Tecrübeli futbolcularımızla da yola devam ediyoruz" dedi.

KUTAY YOKUŞLU KAMPTA YOK

Siyah-beyazlılarda İzmir'deki ilk etap çalışmalarında yer alan takımda kalan tecrübeli isimler Özgür, Ceyhun, İbrahim, Deniz, Ozan ve Murat Uluç'tan sonra Zeki ve Tolga da Afyon kampında takıma katıldı. Alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname gönderen altyapı patentli Kutay Yokuşlu'nun ise kampta yer almadığı bildirildi. Teknik direktör Tuna Üzümcü idaresinde çalışmalarını sürdüren İzmir temsilcisinin 19 Temmuz Çarşamba günü Kocaelispor'la hazırlık maçı oynayacağı bildirildi.

TUNA ÜZÜMCÜ'NÜN YARDIMCILARI BELİRLENDİ

Altay'da yönetimle yeni sezon için yeniden el sıkışan teknik direktör Tuna Üzümcü'nün ekibi açıklandı. Üzümcü'nün ekibinde Birinci Antrenör Fatih Egedik, Birinci Kaleci Antrenörü Recep Öztürk, Maç Performans Analiz Antrenörü Mehmet Can Karagöz, Atletik Performans Antrenörü Özkan Güler, Antrenörler Özkan Kılıç ve Gökalp Erbuğa, İkinci Kaleci Antrenörü Uğur Karaosmanoğlu, Maç Performans Analiz Yardımcı Antrenörü olarak da Kerem Gül yer aldı.