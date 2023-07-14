Çare altyapı

Trendyol 1. Lig ekibi Altay'da şirketleşme hesapları yapılırken başkan Ayhan Dündar, çarenin altyapıda olduğuna dikkat çekti. Dündar, "Üzerinde durduğumuz nokta üretmek ancak bu da tesislere bağlı. Temel hedeflerden biri kulübe bir tesis kazandırabilmek. Üretme kapasitesini artırmamız, ürettiğimizi daha fazla sergilememiz ve daha fazla değer atfeder bir hale gelmemiz gerekiyor. Sahaya sürdüğümüz genç futbolcularımızı artırmak ve kulübümüze maksimum hizmeti verdikten sonra transferini istiyoruz" dedi. Transferlerle büyük bonservis ücretleri verilerek takım kurmanın Altay geleneklerinde olmadığını söyleyen Dündar, "Altay bonservisle takım kurmaz. Yetiştirir, bonservisle satar" diye konuştu.

'YETİŞTİRİCİ OLMAYA DEVAM'

Başkan yardımcısı Ercan Türkoğlu da şirketleşmeyle borç yükünün azalacağını ifade etti. Türkoğlu, "Altay'ın geleneklerinde transferle takım oluşturmak yok. Altay yetiştirici bir kulüp olma özelliğiyle devam edecek. Kendi kaynaklarından, kendi futbolcusuyla mücadele eden bir kulüp olmaya devam edeceğiz. Şirketleşmeyi paralar gelecek ve borçlar ödenecek, her şey düzelecek, onlarca transfer yapılacak gibi kolay bir çözüm olarak görmüyoruz" dedi. Öte yandan alacakları için kulübe ihtarname gönderen ve yeni sezon hazırlıklarında yer almayan Kutay Yokuşlu'nun bazı konuşmalarının ve hareketlerinin yönetimi rahatsız ettiği ve ipleri kopardığı öğrenildi.