Altay’a Björkander şoku

ALTAY'LA maaş konusunda anlaşamayan Eric Björkander, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada siyah-beyazlı ekibe veda etti. Altay'da iki sezon geçiren Björkander, geçtiğimiz günlerde kulüpten alacaklarını temin edemediği için serbest kalma hakkını kullandı. Yeni sezon hazırlıklarının başlamasıyla başka bir kulüple de masaya oturmayan İsveçli stoper, tekrar Altay'la anlaşma yoluna gitti ve oyuncunun menajerinin talep ettiği maaş ile Altay'ın verebileceği ücretin arasında büyük bir fark olunca taraflar anlaşma sağlayamadı. Eric Björkander de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı kulübe veda etti. Björkander, "Teşekkürler Büyük Altay! Gelecek için her şey gönlünce olsun. Tüm anılar için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

CENK'DEN TAM PARA GELMEYECEK

ÖTE yandan Cenk Özkaçar'ın Lyon'dan Valencia'ya transferinden 350 bin Euro kazanmayı bekleyen İzmir ekibinin paranın bir kısmını Karacabey Bld'ye vermesi gerektiği ortaya çıktı. 2018'de tecrübe kazanması için Karabey'e kiralanan Cenk için Bursa ekibine tazminat hakkı ödemesi yapılmadığı ve bu yüzden paranın bir kısmının bu takıma verileceği öğrenildi.