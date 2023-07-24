Altay’da yüzler gülüyor! Kaleci Özenç sezon öncesi iyileşti

Altay'da kaleci Ozan Evrim Özenç'in yeni sezon öncesi iyileşmesi keyifleri yerine getirdi. 1'inci Lig'de geçen sezon ikinci yarıda dizinden sakatlanıp nisan ayında bıçak altına yatan tecrübeli file bekçisi menisküs ameliyatı olmuştu. Sakatlığı nedeniyle 2022-23'te son 13 karşılaşmada görev yapamayan kaleci Ozan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Afyon'daki ilk etap kampında bir süre bireysel çalıştıktan sonra takıma katılan deneyimli eldivenin bugün yeniden Afyon'da başlayacak ikinci etap kampında tam olarak hazır hale geleceği ve lige yetişeceği ifade edildi. İlk 3 hazırlık maçında riske edilmeyen kaleci Ozan, yokluğunda şans bulan genç kaleci Eren'le forma rekabetine girecek.